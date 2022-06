Zu „Kunst in der Stadt“ kommen noch Kleinskulpturen hinzu

Wer Kunst in Fülle und von hoher Qualität auf sich wirken lassen will, kommt diesen Sommer lang in Leutkirch voll auf seine Kosten. In der Altstadt stößt man an mehreren Standorten auf Skulpturen von zehn Bildhauern und Bildhauerinnen aus dem süddeutschen Raum, die auf einem Rundweg abgewandert werden können, während im Gotischen Haus eine Besonderheit wartet: Die Teichfolienschnitte von Nina Joanna Bergold, die mit den historischen Räumen des Gotischen Hauses eine äußerst spannende Verbindung eingehen.

Der Leutkircher Kunstsommer „Kunst in der Stadt“ wird ab 2. Juli bis 2. Oktober um Kleinskulpturen bereichert. In der Galerie im Kornhaus zeigt der Galeriekreis Leutkirch im Rahmen einer Kleinskulpturenausstellung Werke von 12 Bildhauern. Im Vordergrund steht auch hier die freie und abstrakte Gestaltungsform der Objekte. Durchschnittlich werden pro Aussteller fünf Arbeiten gezeigt, wodurch ein profunder Eindruck von der Arbeitsweise des jeweiligen Bildhauers gewonnen werden kann. Im Gegensatz zu Großobjekten strahlen Kleinskulpturen in ihrer verringerten Dimension einen besonderen Reiz aus, sind begreifbarer und agieren phantasieanregend mit den umgebenden Objekten.

Aussteller sind: Lioba Abrell, Alfred Bradler, Bettina Bürkle, Wolfgang Keßler, Florian Rautenberg, Birgit Rehfeldt, Hans Schüle, Christoph Traub, Elke Wieland,P. Ariane Ehinger, Jörg Bach und Axel Otterbach.

Die Eröffnung findet statt am Samstag, 2. Juli, um 16 Uhr in der Galerie im Kornhaus Leutkirch. Das Kornhaus hat montags von 9 bis 18 Uhr, mittwochs von 14 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 und von 14 bis 19 Uhr, freitags von 14 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 12 Uhr und sonntags von 15 bis 17 Uhr geöffnet.