Zu früh losgefahren: Frau beim Aussteigen verletzt

Beim Aussteigen einer Bekannten ist am Donnerstagabend in Balterazhofen ein Autofahrer zu früh losgefahren und hat die Frau dabei verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 21.30 Uhr hielt der junge Subarufahrer in Balterazhofen an, um seinen hinten sitzenden, 19-jährigen Fahrgast aussteigen zu lassen. Noch bevor die Frau vollständig aus dem Subaru ausgestiegen war, fuhr der 21-Jährige wieder an. Dabei rollte er seiner Begleiterin über den linken Fuß und verletzte sie leicht.

Ein Rettungsteam brachte die Leichtverletzte zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.