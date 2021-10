Direkt nach München mit der Bahn – das bringt der Fahrplanwechsel für Leutkirch

Von Leutkirch aus ohne Umstieg und elektrisch direkt ins Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt: Ab Mitte Dezember ist das möglich. Inzwischen ist auch der neue Fahrplan dazu fertig. Womit auch feststeht, zu welchen Zeiten man vom Allgäu aus direkt nach München fahren kann – und das teilweise in nur eineinhalb Stunden.

Ab dem 12. Dezember übernimmt das Bahnunternehmen Go-Ahead Bayern im Auftrag der Bayerischen Eisenbahngesellschaft und des Landes Baden-Württemberg den Regionalverkehr auf der Strecke von München über Memmingen und Leutkirch nach Lindau und wird dort künftig jede Stunde einen Zug anbieten. Außerdem wird es regelmäßig durchgehende Regionalzüge von München über Leutkirch nach Lindau geben und die Verbindung werde deutlich schneller werden als bisher, so das Unternehmen.

Erster Zug direkt nach München um 5.09 Uhr

Der erste Zug unter der Woche, der von Leutkirch direkt nach München fährt, fährt laut dem neuen Fahrplan um 5.09 Uhr in Leutkirch ab und kommt um 6.59 Uhr in der bayerischen Landeshauptstadt an. Der nächste Zug unter der Woche (außer an Feiertagen) startet um 5.44 Uhr in Leutkirch und ist um 7.42 Uhr in München.

Besonders fix geht es laut Fahrplan – bei dem, so Go-Ahead-Pressesprecher Winfried Karg, nur noch geringfügige Änderungen im Minutenbereich möglich seien – mit der Verbindung um 7.31 Uhr, die ebenfalls unter der Woche (außer an Feiertagen) angeboten wird.

Schon nach rund eineinhalb Stunden Fahrt kommen die Zugreisenden um 9.04 Uhr in München an. Auch die täglich angebotene Verbindung um 8.35 Uhr bringt einen in rund eineinhalb Stunden in die bayerische Landeshauptstadt, wo man um 10.04 Uhr am Hauptbahnhof ankommt. Diese „Express-Verbindungen“ halten ab Memmingen nur noch in Mindelheim, Türkheim, Buchloe und München-Pasing.

Im Zweistunden-Takt in eineinhalb Stunden in die bayerische Landeshauptstadt

Ebenfalls in rund eineinhalb Stunden in München ist, wer um 10.35 Uhr (täglich), 12.35 Uhr (täglich), 14.35 Uhr (täglich), 16.35 Uhr (täglich), 18.35 Uhr (täglich) und 20.35 Uhr (nur an Sonntagen) in Leutkirch in den Zug einsteigt. Der letzte Zug, mit dem man mit einem Umstieg in Memmingen bis München kommt, ist der um 21.28 Uhr (täglich). Der letzte Zug nach Memmingen (nur samstags und sonntags) fährt um 23.31 Uhr in Leutkirch ab.

Bis Memmingen verkehren die Züge laut Fahrplan ab dem 12. Dezember tagsüber im Stundentakt. Ebenso wie Richtung Wangen beziehungsweise Lindau. Der erste Zug unter der Woche Richtung Wangen soll um 5.23 Uhr abfahren, der letzte um 23.29 Uhr.

Neue elektrische Triebzüge der Firma Stadler

Eingesetzt werden dafür laut Go-Ahead neue elektrische Triebzüge der Firma Stadler, lackiert in den bayerischen Landesfarben. Jeder Triebzug werde 200 Sitzplätze in der 2. Klasse und 16 Sitzplätze in der 1. Klasse haben, dazu kommen 21 Stellplätze für Fahrräder. Soweit das Mobilfunknetz dies ermöglicht, werde den Fahrgästen kostenloses WLAN angeboten.

„Für die Fahrgäste ändert sich zum Teil der Fahrplan und sie können in neuen Fahrzeugen reisen; ihre Fahrkarte erhalten sie wie gewohnt am Bahnhof oder im Internet. Bei uns werden alle üblichen Fahrkarten anerkannt – also auch das Bayernticket oder die Bahncard“, so Bastian Goßner, Geschäftsleiter von Go-Ahead.

„Für die Fahrgäste ist es egal, ob sie ihre Fahrkarten an Automaten von Go-Ahead oder von einem anderen Unternehmen kaufen: Die Fahrkarten sind in allen Zügen gleichermaßen gültig und es gilt auch das gleiche Tarifsystem. Die Verrechnung erfolgt unter den Verkehrsunternehmen im Hintergrund und unsichtbar für den Fahrgast.“

Verbindungen sollen bald auch auf DB-Reiseportal abrufbar sein

„In den nächsten Tagen“ sollen diese Verbindungen dann auch auf dem Reiseportal der DB abgerufen werden können. „Die Daten sind von uns an die DB AG übergeben und werden derzeit eingepflegt“, erklärt Karg.

Durch die neuen Verbindungen rückt Leutkirch auf einen Schlag näher an die Metropole München heran. „Für uns ist das ein Quantensprung, wie damals der Lückenschluss der A 96“, erklärte Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg-Henle im Rahmen der Vorstellung des Buchs „München - Lindau unter Strom“.

Dadurch, dass Fahrgäste von Leutkirch in eineinhalb Stunden mitten im Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt sein werden, sei die Bahn gegenüber der Fahrt mit dem Auto auf der A 96 definitiv konkurrenzfähig. Schon jetzt gebe es Leute, die in Leutkirch wohnen und in München arbeiten, so Henle damals.