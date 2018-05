Zeugenaufruf zu Diebstahlversuchen in Gotteshäusern

Die Serie der Aufbrüche von Opferstöcken in Gotteshäusern rund um Leutkirch geht weiter: Wie die Polizei am gestrigen Sonntag mitteilte, versuchten bislang unbekannte Täter, in der Zeit von Donnerstag, 1. Februar, gegen 13.30 Uhr, bis Freitag, 2. Februar, gegen 18 Uhr gewaltsam, den Opferstock aus der Wand der Silvesterkapelle Tautenhofen zu entfernen. Dabei wurde die Wand beschädigt, der beabsichtigte Diebstahl misslang jedoch. Am Samstag, 3. Februar, versuchten dann ebenfalls bislang noch nicht identifizierte Täter, in der Zeit zwischen 9 und 17 Uhr den Opferstock der St. Laurentius-Kirche in Reichenhofen aufzubrechen. Die Polizei stellte entsprechende Spuren fest. Wie bereits berichtet, hatten Unbekannte zuletzt Bargeld aus Opferkassen in Willerazhofen, Heggelbach und Gebrazhofen entwendet, und auch im Gemeindegebiet von Argenbühl gab es zuletzt mehrere Opferstock-Aufbrüche.

Zeugen, die in den erwähnten Ortschaften verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Leutkirch zu wenden, Telefon 07561 / 84880.