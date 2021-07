Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro hat ein unbekannter Autofahrer zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen an einem Citroen C1 in Leutkirch verursacht. Das teilt die Polizei mit und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07561 / 8488-0 Eine Frau hatte ihr Auto in dieser Zeit erst auf dem Parkplatz des REWE-Marktes und später im Höhenweg geparkt. Ermittelt wird nun wegen Verkehrsunfallflucht.