Die Polizei sucht wegen mehrere Graffitis an einem Lebensmittelmarkt in den Bahnhofsarkaden festgestellt Zeugen. Die Schmierereien sind am Donnerstag vormittag festgestellt worden, heißt es im Polizeibericht. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/84880.