Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen kam es laut Mitteilung der Polizei am Freitag, 12. Juli, in Leutkirch in der Wangener Straße. Ein 44-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Wangener Straße in Richtung Kreisverkehr und hielt aufgrund stockenden Verkehrs vor der Kreuzung Herlazhofer Straße. Aus dieser bogen zunächst zwei Fahrzeuge nach links in die Wangener Straße ein. Ein 66-jähriger PKW-Fahrer folgte den beiden als drittes Fahrzeug, musste aber im Kreuzungsbereich nochmals anhalten, um ein bevorrechtigtes Fahrzeug passieren zu lassen. Dieses Anhalten bemerkte der 44-jährige, zunächst wartende Fahrer nicht, fuhr an und kollidierte mit dem stehenden PKW des 66-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von 3500 Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561 8 48 80 zu melden.