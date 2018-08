Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zirka 400 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der Landstraße 260. Laut Polizeibericht geriet der unbekannte Fahrer eines silbernen VW-Buses in Niederhofen auf die Gegenfahrspur, streifte den Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos und fuhr in Richtung Mailänder Straße davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880.