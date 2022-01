Zeugen für Unfallflucht in Schillerstraße gesucht

Am vergangenen Donnerstag ist im Zeitraum von 12 bis etwa 13.30 Uhr in der Schillerstraße in Leutkirch ein abgestellter Mitsubishi Outlander von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt worden. Dieser verließ den Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern, den die Polizei auf mehrere hundert Euro schätzt. Die Fahrerflucht wurde beim Polizeirevier Leutkirch erst nachträglich angezeigt. Nun suchen die Beamten Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Sie werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880 in Verbindung zu setzen.