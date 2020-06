Zeugen für zweiten Übergriff gesucht

Der 20-Jährige, der am vergangenen Mittwochmittagim Leutkircher Rathaus randaliert und einen Schlüsselbund entwendet hat, steht laut einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft auch in dringendem Verdacht, eine 21-jährige Frau am Montagabend gegen 21.20 Uhr in der Zeppelinstraße sexuell belästigt zu haben.

Wie bereits von der „Schwäbischen Zeitung“ berichtet, hat die Rathaus-Mitarbeiterin, die am Mittwoch den Notfallknopf gedrückt hat, den Mann auf die Täterbeschreibung hin erkannt. Bereits am Abend zuvor hat die Polizei den Mann aufgrund der Personenbeschreibung in seiner Unterkunft angetroffen und zur weiteren Ermittlung seine Personalien festgestellt.

Zu sexuellen Handlungen aufgefordert

Der Beschuldigte hat sich laut Polizei am Montagabend mit seinem Fahrrad seinem Opfer von hinten genähert, dieses mit einem Arm am Rücken festgehalten, zu sexuellen Handlungen aufgefordert und unsittlich berührt. Als die junge Frau mit ihrem Mobiltelefon die Polizei verständigen wollte, entriss ihr der mutmaßliche Täter das iPhone und flüchtete.

Aufgrund der Personenbeschreibung konnte die Polizei den Tatverdächtigen am Dienstagabend in seiner Unterkunft antreffen und seine Personalien feststellen. Bereits am nächsten Tag wurde der 20-Jährige erneut auffällig und randalierte im Rathaus in Leutkirch.

Untersuchungshaft angeordnet

Der Mann, bei dessen vorläufigen Festnahme die Polizei nicht nur den gestohlenen Schlüsselbund, sondern auch das geraubte Mobiltelefon auffinden konnte, wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete gegen den Beschuldigten, der im Verdacht steht, am vergangenen Montag noch eine weitere sexuelle Belästigung begangen zu haben, die Untersuchungshaft an.

Zeugen gesucht

Zu der letztgenannten Straftat hat die Polizei am späten Dienstagabend gegen 22 Uhr den Anruf eines Mannes erhalten, der anonym mitteilte, seine Freundin sei am Montag von einem dunkelhäutigen Mann angefasst und belästigt worden, weshalb er diesem einen Schlag auf das Auge versetzt habe. Um dem Tatverdächtigen auch diese Tat nachweisen zu können, bittet die Polizei entweder das Opfer oder deren Freund, sich bei der Kriminalpolizei in Ravensburg, Tel. 0751/803-0, zu melden.