Zeugen für Unfälle auf A 96 gesucht

Auf der A96 hat ein 49-jähriger Autofahrer am Freitag gegen 17 Uhr zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-Süd und Aichstetten gleich zwei Unfälle verursacht, berichtet die Polizei.

Zunächst streifte er demnach im Bereich Leutkirch-Süd einen Pkw, als er diesen rechts überholte. Im Anschluss verursachte er einen weiteren Unfall an der Ausfahrt Aichstetten. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt. Durch die Unfälle entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 17 000 Euro. Der emotional belastete Fahrzeugführer wurde zur weiteren Behandlung in eine Fachklinik gebracht. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Kißlegg, Telefon 07563 / 90990, zu melden.