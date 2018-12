Zeugen einer Prügelattacke gesucht

Zeugen sucht die Polizei, die einen Auseinandersetzung am Sonntag gegen 4.15 Uhr in einem Club in der Oberen Vorstadtstraße in Leutkirch beobachtet haben.

Eine 25-Jährige soll von einem unbekannten Mann im Club unsittlich angefasst und beleidigt worden sein, weshalb es im Anschluss zu einem Gerangel gekommen sein soll. Als sich der 52-jährige Freund der Frau verbal einmischte, soll der Unbekannte dem 52-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben Die Auseinandersetzung fand laut Polizei vor der Garderobe sowie draußen vor dem Club statt. Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/84880, zu melden.