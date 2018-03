Die Kapellen Diepoldshofen und Treherz haben beim Frühjahrskonzert in der voll besetzten Turn- und Festhalle Die-poldshofen viele Zuhörer mit Stücken wie „Back to the future“ und „Lord of the Dance“ begeistert.

Unter der Leitung von Emma Riemer eröffneten die Gäste aus Treherz mit der „Nordic Fanfare and Hymn“ den Konzertabend, berichtet die Kapelle. Mit dem Stück „Back to the future“ wurden die Zuhörer auf eine rasante Zeitreise mitgenommen.

Zum fröhlichen Mitpfeifen wurde anschließend mit „Always look on the bright side of life“ aus dem Film „Das Leben des Brian“ animiert. Mit dem von James L. Hosay komponierten Stück „Valhalla“ stellten die Musikerinnen und Musiker des MV Treherz eindrucksvoll den Ruheort der in einer Schlacht gefallenen Kämpfer in Form einer prächtigen Halle nach einer nordischen Mythologie dar.

Anschließend folgten mit „La La Land“ aus dem gleichnamigen Film fantasievolle Klänge. Mit dem Solo „Gabrielas Song“, gespielt von Wolfgang Gapp am Euphonium, begeisterten die Gäste aus Treherz die Zuhörer. Mit der Polka „Zurück in die Zukunft“ von Guido Henn verabschiedete sich der MV Treherz.

Nach einer Pause startete die gastgebende Musikkapelle Diepoldshofen unter der Leitung von Luis Lau fulminant mit dem Stück „Horizons“ aus der Feder von Paul Lovatt-Cooper.

Klaus Wachter, stellvertretender Vorsitzender des Blasmusikkreisverbands Ravensburg, ehrte zudem langjährige Mitglieder. Ehrungen für ein halbes Jahrhundert hatte er neben mehreren Auszeichnungen für 40 und 20 Jahre im Gepäck: Johann Kathan und Alois Miller erhielten die Urkunde für 50 Jahre, Reinhold König, Diethmar König und Bernd Müller wurden für 40 Jahre geehrt. Für 20 Jahre als aktive Musiker wurden Jürgen Hirschauer und Florian Lau geehrt.

Musikalisch ging es mit dem von Ronan Hardiman komponierten Stück „Lord oft the Dance“ weiter. Schnell, exakt und nahezu akrobatisch wurde den Zuhörern von der Brassbandbesetzung der irische Stepptanz aufgezeigt.

Sehr rhythmisch ging es bei „El Camino Real“ zu. Nach dem Konzertmarsch „In Vita Optimum“ und der Polka „Wir sind wir“ endete das Konzert mit den Zugaben „Böhmische Liebe“ und „Astronautenmarsch“.