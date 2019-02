Zehn Tempo-30-Kontrollen in 16 Tagen

Vor einigen Tagen hat die Leutkircher Stadtverwaltung damit begonnen, die Geschwindigkeit der Autofahrer auf den Tempo-30-Abschnitten in der Innenstadt zu kontrollieren.

Wie das Ordnungsamt auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilt, hätten seit dem 5. Februar zehn Messungen an verschiedenen Standorten zu unterschiedlichen Tageszeiten stattgefunden. So sei beispielsweise am Dienstag, 12. Februar, nachmittags in der Isnyer Straße kontrolliert worden. Rund zwölf Prozent der Autofahrer waren in diesem Zeitraum zu schnell unterwegs. Bei einer weiteren Messung vormittags in der Memminger Straße überschritten lediglich 16 von 187 Autofahrern die zulässige Geschwindigkeit.

Mit Blick auf alle Kontrollen liege die Quote der Verstöße insgesamt zwischen fünf und 26 Prozent. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag laut Stadtverwaltung bei 60 Stundenkilometern. Das Gros der Überschreitungen liege aber „deutlich darunter“.

Seit wenigen Wochen müssen Autofahrer auch in der Unteren Grabenstraße (zwischen Mohrenkreuzung und Kreisverkehr Europaplatz) sowie in der Bahnhofstraße (zwischen Kreisverkehr Europaplatz und Karlstraße) auf die Bremse treten. Bis Anfang Februar hätten die Verantwortlichen bei der Stadtverwaltung auf eine Geschwindigkeitsüberwachung bewusst verzichtet, um den Autofahrern Gelegenheit zur Gewöhnung an die neue Situation zu geben.