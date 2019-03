Zehn Jahre Herzlichkeit

Die Aktion „Herz und Gemüt“ in Leutkirch wurde vor zehn Jahren ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, durch ehrenamtliches Engagement die Lebensqualität von älteren Menschen zu stärken. Gefeiert wird der runde Geburtstag mit einem klassischen Konzert am 11. April. Davor blickt Susanne Burger im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ auf die bisherigen zehn Jahre zurück.

„Ins Leben gerufen wurde die Aktion von der Friedrich Schiedel-Stiftung“, erzählt Burger. Neben Leutkirch gibt es die Aktion auch in Bad Wurzach, Isny und Wangen, wo die Stiftung jeweils eine 50 Prozent Stelle eines Projekt-Koordinators finanziert. In Leutkirch ist das von Anfang an Burger, die bei der Stadtverwaltung angestellt ist. Ziel der Aktion ist es, mit einem auf dem Prinzip der nachbarschaftlichen generationsübergreifenden Hilfe basierendem Netzwerk von freiwilligen Betreuern die älteren Menschen zu unterstützen. Auch pflegende Angehörige werden dabei in den Blick genommen, erklärt Burger. In allen vier Städten haben sich dabei unterschiedliche Projekte entwickelt. So sei etwa in Wangen ein starker Besuchsdienst entstanden.

Erfolg: Möhrchen & Co

„In Leutkirch habe ich am Anfang erst einmal geschaut, was es bereits gibt, beziehungsweise wo es trotz Bedarfs noch nichts gibt“, so Burger. Zu Beginn sei außerdem der „Vernetzungsgedanke“ im Vordergrund gestanden. Das erste Projekt, das dann aus diesen Überlegungen entstand, war der Mittagstische Möhrchen & Co., wo Senioren und Kindergartenkinder zusammen essen. Aus ihrer Arbeitserfahrung wusste Burger, dass viele Ältere nicht mehr kochen, wenn sie alleine sind – weil es sich für einen nicht alleine nicht lohne würde oder keinen Spaß mache. Auf jeden Fall wurde das erste Projekt gleich ein richtiger Erfolg: „Im Schnitt 65 Gäste treffen sich seit seither jeden Mittwoch, außer in den Ferien, zum generationenübergreifenden gemeinsamen Mittagessen“, so Burger. Auch für die Ehrenamtlichen, die jeden Mittwoch in der Küche stehen, würden sich über die gemeinsame Zeit freuen.

Ehrenamtliche gesucht

Ein weiteres erfolgreiches Projekt sei der „Austauschtreff für pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz, der einmal im Monat stattfindet. Hier haben die Angehörigen einen Raum für Austausch und Information. Außerdem gibt es auch einen Besuchsdienst. Wenn ein solcher bei ihr angefragt wird, schaut Burger, welcher ihrer Ehrenamtliche dazu passen würde. Wobei es auch sein kann, dass sie keine Ehrenamtlichen findet, da die Zahl insgesamt in den letzten Jahren etwas zurückgegangen sei. „Wir haben durchaus Bedarf“, so Burger. Derzeit engagieren sich 56 Ehrenamtliche bei der Aktion, es waren aber auch schon mal 68 Helfer. Ihre Aufgabe sei es, die verschiedenen Projekte und die ehrenamtlichen Helfer zu koordinieren. 2Wenn etwas schief läuft, muss ich die Verantwortung übernehmen.“

Ebenfalls erfolgreich sei der Bewegungsnachmittag für Menschen mit und ohne Demenz, der einmal im Monat stattfindet. Bei der Gymnastik würden etwaige Defizite durch die Demenz keine Beeinträchtigung darstellen. Auch gut geklappt habe die Ausbildung von zwölf ehrenamtlichen Helfern zu Pflegebegleiter. Was dagegen derzeit etwas schleppen laufe, sei der Seniorentreff jeden Freitag im Alten Kloster. Hier würde sich Burger über neue Besucher sehr freuen.

Die Jubiläumsveranstaltung

Das klassische Konzert am 11. April, gemeinsam veranstaltet mit der gemeinnützigen Internationale Stiftung zur Foerderung von Kultur und Zivilisation aus München, beginnt um 14.30 Uhr in der Festhalle Leutkirch. Geboten wird den Besuchern das heitere gemischte Programm „Europa Galante" - ein bunter Reigen virtuoser Instrumentalmusik und schwelgerischer Opernarien. Eintritt, Kaffee und Kuchen sind frei. Karten gibt es bei Susanne Burger, Aktion „Herz und Gemüt", Marktstraße 26 in Leutkirch (Montag vormittags von 9 bis 12 Uhr oder Donnerstag nachmittags von 14 bis 17 Uhr) beziehungsweise telefonisch unter der Rufnummer 07561/87180.