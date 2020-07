Zehn Hauswirtschafterinnen feiern erfolgreichen Berufsabschluss

„Hauswirtschaft macht einfach Spaß und ist wichtig“ lautete das Fazit der frisch gebackenen Hauswirtschafterinnen, die vergangene Woche in Leutkirch ihre Abschlussprüfung zur staatlich anerkannten Hauswirtschafterin absolviert haben. Das teilt das Landratsamt Ravensburg mit.

Die Quereinsteigerinnen hätten den knapp ein Jahr dauernden Qualifizierungskurs an der Fachschule für Landwirtschaft besucht, um sich weiterzubilden. Die staatlich geprüften Fachkräfte seien auf dem Arbeitsmarkt sehr begehrt, heißt es. Auf sie würden nun Tätigkeiten in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Seniorenzentren, Tagungshäuser, Kur-und Rehakliniken oder auch in privaten Haushalten warten.

Die Fachschule in Leutkirch bietet laut Landratsamt ab September 2020 wieder einen berufsbegleitenden Qualifizierungskurs mit einem Schultag pro Woche an. Unter bestimmten Voraussetzungen könne die Berufsabschlussprüfung zum/r staatlich geprüften Hauswirtschafter/in abgelegt werden.