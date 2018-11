Mit viel Kreativität und Liebe zum Detail haben die Mitglieder des Katholischen Frauenbunds Schloß Zeil den Gottesdienst zum 70-jährigen Bestehen gestaltet. Die 13-köpfige Veehharfengruppe von Anneliese App und die ersten Sonnenstrahlen zum Evangelium sorgten für eine zauberhafte Stimmung in der Pfarrkirche Unterzeil, die schön geschmückt war.

So wie die Perlen an einer Kette sind nicht nur die Frauen im Frauenbund miteinander eng verbunden, auch als Mitglied der Katholischen Kirche sei jeder einzelne kostbar und trage mit seinen Werten zum roßen Gesamten bei, konnte man erfahren und ebenso: „Anmut ist trügerisch, Schönheit vergeht, doch die gottesfürchtige Frau ist das höchste Ideal.“ Symbolisch wurden die „Perlen“ wie Nächstenliebe, gemeinsames Gebet, das Teilen von Freud und Leid in eine Schale gelegt und die konkreten Aufgaben der Frauen in der Kirche und Gesellschaft heute benannt. Es gab Grußworte von der Diözesanvorsitzenden Karin Walter und von Ortsvorsteherin Renate Falter. Ein Dankeschön ging an die örtlichen Mitglieder, die den Kath. Frauenbund in den sieben Jahrzehnten unterstützt und getragen haben, der Organistin Magdalena Dolp und ihrem Schola-Chor sowie der Veehharfengruppe aus Leutkirch. Anschließend wurde auf das Jubiläum im Magnushaus angestoßen.