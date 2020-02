Zahngold erbringt mehr als 19 000 Euro

In acht Zahnarztpraxen in Leutkirch und Bad Wurzach haben Patienten im vergangenen Jahr ihr ausgedientes Zahngold im Wert von mehr als 19 000 Euro gespendet. Diese Summe hat nun die Stiftung Kinderchancen Allgäu erhalten, die sich mit dem Geld für benachteiligte Kinder in der Region einsetzt. Das teilt Hubert Heinz, Kurator der Stiftung und an der Aktion beteiligter Zahnarzt, der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Die Erwartungen der Projekt-Initiatoren seien bei weitem übertroffen worden. Gestartet wurde die Aktion „Kinderchancen sind Gold wert“ im Oktober 2018, indem in verschiedenen Zahnarztpraxen Spendenboxen für das ausgediente Zahngold aufgestellt wurden. Goldarbeiten im Mund sind – wie Hubert Heinz beschreibt – mittlerweile in die Jahre gekommen und werden häufig durch ein anderes Material ersetzt.

Das einzelne Zahngold besitze oft einen Wert zwischen fünf und zehn Euro. Die Firma Metaux Precieux Dental bereitete das Material aus den Spendenboxen kostenlos auf. In diesem Jahr soll die Aktion weitergeführt werden.