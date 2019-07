Zahlreiche Programmpunkte für die Besucher beim Leutkircher Kinderfest

Den Musikfreunden wird beim diesjährigen Kinderfest ein abwechslungsreiches Musikprogramm geboten, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Zur Eröffnung am Samstag, 20. Juli, spielen ab 15 Uhr der Fanfarenzug Leutkirch, der TSG-Spielmannszug, der Fürst-Georg Fanfarenzug und die Stadtkapelle Leutkirch auf. Letztere wird auch die anschließende Hockete musikalisch umrahmen. Der Leutkircher Kammerchor Cantabile lädt am Samstag um 20 Uhr zum Konzert in die Mensa Cubus ein. Zeitgleich beginnt auf der Wilhelmshöhe, je nach Witterung im Festzelt oder Biergarten, die Dirndl- und Lederhosenparty mit den Willerazhofer Spitzbuben. In der Weinlaube unterhält DJ m.ART.in ebenfalls ab 20 Uhr. Der Eintritt für die vorstehenden Veranstaltungen ist frei. Am Sonntag, 21. Juli, zeigen bei gutem Wetter ab 10.45 Uhr die Achtaler Musikanten zum Frühschoppen im Biergarten ihr musikalisches Können. Derweil findet auf dem Marktplatz um 11.15 Uhr das Standkonzert des Jugendblasorchesters und der Jugendmusikschule Grand Orb statt. Um 14 Uhr unterhalten die „Heggelbacher Stadelmusikanten“ auf der Wilhelmshöhe die Festbesucher. Zum ersten Mal wird der Seniorennachmittag „auf Tour“ veranstaltet. Dabei werden laut Vorschau die drei Seniorenheime Hausgemeinschaft Leutkirch, Zieglerischen (Ringweg) und das Carl-Joseph unter dem Motto „Wir bringen die Musik und das Kinderfest zu Ihnen“ besucht. Am Abend sorgt Soul Pack auf der Wilhelmshöhe für Stimmung (Eintritt frei).

Am Montagmorgen (22. Juli) geben um 10 Uhr Schüler des Hans-Multscher-Gymnasiums, der Otl-Aicher Realschule und der Jugendmusikschule Grand Orb während des Wochenmarkts auf dem Marktplatz ein Konzert. Um 14.30 Uhr beginnt der Bunte Nachmittag für Jung und Alt auf der Wilhelmshöhe mit der Stadtkapelle sowie weiteren musikalischen Auftritten der Leutkircher Kindergärten und der Grundschule Willerazhofen. Danach unterhält die Allgaier Schlanzlmusi die Festbesucher. Abends ab 20 Uhr will die Musikkapelle Reichenhofen für gute Unterhaltung sorgen sowie die Partyband „ob8“ für Gäste der Weinlaube mit Oldies, Schlagern und Rock 'n’ Roll aufwarten.

Der Kinderfestdienstag (23. Juli) startet traditionell mit dem Wecken ab 6 Uhr durch den Fanfarenzug Leutkirch und den TSG-Spielmannszug. Nach dem Kinderfestumzug in der Innenstadt (ab 10 Uhr) mit den Leutkircher Musikkapellen spielen ab 11.15 Uhr der Musikverein Wuchzenhofen, der Musikverein Merazhofen, die Trachtenkapelle Friesenhofen und die Urlauer Falschspieler je nach Witterung im Biergarten oder im Festzelt auf der Wilhelmshöhe. Der Abmarsch von der Wilhelmshöhe zum Rathaus wird vom TSG-Spielmannszug begleitet, auf dem offiziellen Abschluss vor dem Rathaus spielt die Trachtenkapelle Friesenhofen. Ab 20 Uhr unterhält traditionell die Stadtkapelle abschließend auf der Wilhelmhöhe.