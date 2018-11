Zahlreiche Familien nehmen am Martinsfest teil

Gut gefüllt mit Kindern und Erwachsenen ist das Mittelschiff der Martinskirche am Sonntagnachmittag zur Feier des Kirchenpatrons gewesen: Begleitet von den Martinsbläsern und gestaltet vom Kindergarten St. Josef wurde die Geschichte vom roten Mantel erzählt, die bekannten Lieder gesungen und mit den bunten Laternen um den Altar getanzt.

In den Fürbitten wie in den Worten von Pastoralreferent Benjamin Sigg wurde deutlich, wie wichtig es gerade heute in unserer Gesellschaft ist, dass möglichst viele Menschen dem Vorbild des heiligen Martin nacheifern. Im Anschluss folgte ein langer Tross dem Martinsreiter und dem Spielmannszug durch die Innenstadt bis vor das Rathaus, um dort die Mantelteilung zu erleben.