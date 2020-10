Zahl an Infizierten in der Region deutlich gestiegen

(sl) - Deutlich angestiegen ist die Zahl an Corona-Fällen in den vergangenen Tagen auch in den Städten Leutkirch, Isny und Bad Wurzach sowie in den Gemeinden Aitrach und Aichstetten.

Die Stabsstelle des Landratsamts Ravensburg meldete am Freitagmittag für den Landkreis insgesamt 71 festgestellte Neuinfektionen seit Dienstag. Davon entfallen auf Leutkirch neun, auf Bad Wurzach und Aichstetten jeweils vier, auf Aitrach drei und auf Isny zwei.

Der Inzidenzwert

Mit den neuen Zahlen klettert auch der sogenannte Inzidenzwert, der die Fälle pro 100 000 Einwohner pro Woche angibt, im Landkreis Ravensburg auf knapp über 36. In Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb einer Woche sollen vom jeweils zuständigen Gesundheitsamt, je nach regionaler Lage, weitere Maßnahmen gegen den schnellen Anstieg der Infektionsrate ergriffen werden. Diesen Wert würde der Landkreis erreichen, wenn sich innerhalb einer Woche etwas mehr als 140 Personen neu infizieren.

Die Anzahl positiver Befunde seit Beginn der Zählung im Frühjahr beträgt nun für Leutkirch 84 (davon 59 genesen), für Bad Wurzach 58 (53), für Isny 55 (43), für Aichstetten 13 (neun) und für Aitrach acht (vier).

238 aktuelle Fälle

Als genesen gelten seit Dienstag kreisweit 19 Personen, darunter je eine aus Isny und Leutkirch. Insgesamt sind seit Beginn der Statistik 857 Menschen wieder von Covid-19 genesen. Sieben Personen sind seit dem Frühjahr an der Krankheit gestorben. Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt damit derzeit bei 238 Fällen.