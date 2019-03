Wunschkonzert bringt Zuschuss

Es war ein gelungenes Sonntagnachmittagskonzert in der bis auf den letzten Platz besetzten Festhalle Leutkirch. 83 junge Musikerinnen und Musiker des Jugendblasorchesters aus den gesamten Kreis standen auf der Bühne, 15 mehr als beim Jahreskonzert im vergangenen November. Das von Thomas Herz einstudierte Programm begeisterte das Publikum und brachte als Wunschkonzert, für zehn Euro war jeder Musikfreund mit einem Wunsch dabei, einen ordentlichen Zuschuss für die New York-Reise des Kreisverbands-Jugendblasorchester (KVJBO) ein.

Auf Platz drei der insgesamt 500 eingegangenen Wünsche lag das Klarinettenkonzert von Philip Sparke. Miriam Lenke spielte es als Solistin einfühlsam und virtuos. Das Klarinettenkonzert wird auch in New York vor großem Publikum aufgeführt werden. Auf Platz zwei kam die facettenreiche „Suite from Hymn of the Highlands“, ebenfalls von Sparke. Platz eins brachte den Jüngsten des KVJBO in die erste Reihe.

Der erst 14-jährige Bernd Kempter (Eglofs) spielte „Benedictus“ von Karl Jenkins auf dem Euphonium souverän und ohne jegliche Nervosität. Zuvor hatte Dirigent Thomas Wolf das Konzert mit der „Rusian & Ludmilla-Ouverture“ von Mickhail Glinka eröffnet.

Klaus Wachter, Geschäfsführer des KVJBO und stellvertretender Kreisvorsitzender der über 100 Kapellen im Landkreis, begrüßte das Publikum und ganz besonders Rudi Hämmerle, den Kreisverbands-Vorsitzenden. Der feierte an diesem Tag seinen 50. Geburtstag. Zu seinen Ehren ging der „Highland Fling“ mit dem Schnellklöppler Tim Waizenegger an der Marima nahtlos in „Zum Geburtstag viel Glück“ über. Wachter überreichte Hämmerle zwei der besten Tabakerzeugnisse Kubas – es ist bekannt, dass Hämmerle während seiner viele Autofahrten gerne eine gute Zigarre pafft. Dazu ein großes gerahmtes Gruppenfoto des KVJBO, von allen mit Goldschrift unterschrieben.

Stimmungsvoll aus der Pause

Nach der Pause ging es in die Puzta. Jan van der Roost hat ein stimmungsvolles Klanggemälde komponiert. Weites Land, feurige Rösslein, Lebenslust.

Bei der Filmmusik „Catch me if you can“ zeigt der Saxophonist Daniel Laux einmal mehr, wie gut er ist. Lange, ausschwingende Töne, warm, sicher auch in den kniffligsten Passagen. „Ross Roy“ von Jakob de Haan war dagegen eher harmloses Komponisten-Handwerk. Breitwandsound, nicht allzu originell. Dafür knallt „Der Märchenkönig“ vom jungen Timo Dellweg. Ein Marsch in guter, alter Tradition, für Kopf und Füße.

Am Ende bekommt das Publikum eine Zugabe mit Tuba. Dieses Tieftoninstrument bediente Sven Vinzelberg aus Fischbach bei Biberach als Solist ganz vorzüglich