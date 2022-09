Wunderbarer Abschluss der Orgelmatineen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dem virtuosen Auftritt des französischen Organisten Luc Antonini aus Avignon gingen die Orgelmatineen zur Marktzeit 2022 des Fördervereins Kirchenmusik in St. Martin zu Ende. Antonini bot ein großartiges Programm mit zahlreichen Höhepunkten. Besonders eindrucksvoll war das leichtfüßige Pedalspiel beim Schlussstück - schön sichtbar durch die Videoübertragung ins Kirchenschiff. Besonderer Dank geht an das Team des Fördervereins und an die Sponsoren. Man darf gespannt sein, was den Organisatoren nächstes Jahr wieder einfallen wird.