Workshop thematisiert die Nachbarschaft

Im Johanniter-Sonnentreff, Gerbergasse 8 in Leutkirch, findet am Montag, 19. Dezember, um 15.30 Uhr eine Nachbarschaftswerkstatt Leutkirch mit dem Motto „Wie sieht eine Nachbarschaft aus, in der wir leben wollen?“ statt.

Nachbarn sind die Menschen, die wir als Erstes ansprechen, wenn der Strom im Haus ausfällt oder uns beim Backen ein Ei fehlt. Eine gute Nachbarschaftsgemeinschaft trägt dazu bei, dass wir uns dort, wo wir leben, auch zuhause fühlen. Neubürgerinnen haben es manchmal nicht so leicht, sich in der Nachbarschaft zu integrieren. Ältere Menschen haben oft Hürden, um Hilfe zu bitten. Jüngere haben zwar oft die Bereitschaft zu helfen, kennen die Bedarfe aber nicht.

Der Johanniter-Sonnentreff lädt zu einem Nachmittag ein, an dem sich die Teilnehmer mit dem Thema „Nachbarschaftliches Zusammenleben“ beschäftigen: Was macht Nachbarschaft aus? Wie wandelt sie sich? Wie kann nachbarschaftliches und solidarisches Zusammenleben aktiv gestaltet werden? Was benötigt eine Nachbarschaft, um lebendig zu bleiben? Ricarda Ihnenkamp aus Berlin und Mitarbeiterin bei „nebenan.de“, wird über die Möglichkeiten berichten, mit der Deutschlands größte Nachbarschaft-Plattform „nebenan.de“ das nachbarschaftliche Zusammenleben in Leutkirch bereichern kann.

Robert Lohr, Ortsbeauftragter der Johanniter in Leutkirch, stellt die Nachbarschaftshilfe vor, die seit August in den Gemeinden Reichenhofen und Diepoldshofen angeboten wird. Das Ziel der Einrichtung der Nachbarschaftshilfe in Leutkirch ist die Unterstützung Pflegebedürftiger, selbstbestimmt möglichst lange in der eigenen Häuslichkeit zu bleiben, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten und den Alltag möglichst selbständig bewältigen zu können.

Claudia Wahl, KiFaZ St. Vincent Leutkirch, stellt die Plattform Netzwerk Leutkirch „NELE“ vor und zeigt, wie diejenigen ihren Platz finden, die sich ehrenamtlich in Leutkirch engagieren möchten. Der Workshop wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“ gefördert.