Wohnungssuche extrem: Am Ende verschwieg sie sogar ihre Schwangerschaft

In Leutkirch eine freie, bezahlbare Mietwohnung zu ergattern, ist nicht einfach.

Das Angebot ist knapp, und die Mietpreise sind inzwischen auf acht bis elf Euro pro Quadratmeter gestiegen, wie Michael Klotz vom Immobiliencenter der Kreissparkasse Ravensburg kürzlich erklärte. Wie schwer es ist, in Leutkirch aktuell eine Wohnung zu finden, und was man dabei mitunter alles erlebt, berichtet eine 27-jährige Leutkircherin.

Was „Sarah“ von ihrer Wohnungssuche Anfang dieses Jahres erzählt, klingt im ersten Moment unglaublich. Angesichts des knappen Wohnungsangebotes allerdings dann auch wieder nicht. Ab einem gewissen Zeitpunkt hat sie aus Verzweiflung bei der Wohnungssuche erst einmal nichts von ihrer Schwangerschaft erzählt, berichtet die junge Frau, die auch deswegen ihren richtigen Namen, der der Redaktion bekannt ist, lieber nicht in der Zeitung lesen möchte.

Kündigung ohne neue Wohnung

Bis vor Kurzem lebte sie mit ihrem Partner in einer umliegenden Ortschaft, doch als Sarah schwanger wurde, beschlossen sie, wieder in die Kernstadt zu ziehen. „Wir sind beide hier aufgewachsen, haben hier unsere Arbeit und unsere Familien“, erzählt sie.

Weil das Paar eine dreimonatige Frist hatte und es zu der Zeit keine Angebote gab, mussten sie ihre Wohnung kündigen, ohne zu wissen, wo und wie es weitergeht. Vor allem ihr Partner habe das sehr riskant gefunden, eine andere Wahl hätten sie aber nicht wirklich gehabt.

Da beide keine Haustiere haben, Nichtraucher sind und, so Sarah, „gute Berufe“ mit ordentlichen Gehaltseinkommen erlernt haben, hätten sie nicht gedacht, dass sich die Wohnungssuche so schwierig gestalten würde. Schließlich sei mit dem gemeinsamen Verdienst die Miete für eine Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnung gesichert, betont Sarah.

Anfangs hätten sie und ihr Partner noch genaue Vorstellungen gehabt: Neben einer Einbauküche wollte sie eine Badewanne, und er wünschte sich einen Garten oder zumindest einen Balkon. Doch es dauerte nicht lange, bis sie feststellten, dass an Extra-Wünsche nicht zu denken ist.

Alles ab 50 Quadratmeter und bis 800 Euro kalt

„Wir haben schlussendlich jede Wohnung angeschrieben, die auch nur annähernd unseren Bedürfnissen entsprach“, so Sarah. Das hieß in ihrem Fall konkret: Alles ab 50 Quadratmeter und bis 800 Euro kalt. Trotzdem seien im Monat nur zwei bis drei „passende“ im Internet oder der Zeitung inseriert worden. Auf die sich dann, nach Aussage der Vermieter, über hundert Bewerber meldeten.

„Da wir niemals gedacht hätten, dass meine Schwangerschaft ein Ausschlusskriterium sein könnte, sind wir anfangs ehrlich damit umgegangen und haben schon beim Anschreiben erzählt, dass wir bald zu dritt sind“, so die 27-Jährige. Daraufhin sei ihnen meist ohne Angabe von Gründen direkt abgesagt worden – teilweise hätten sie nicht einmal eine Antwort erhalten. Von einem Vermieter einer Wohnung mit über 70 Quadratmetern erhielten sie die knappe Antwort: „Die Wohnung ist zu klein für ein Paar mit Kind.“

Wohnung nur für kinderlose Paare

In einer anderen Nachricht, die sie auf eine Anfrage bekommen habe, stand laut Sarah: „Da sie noch sehr jung sind und die Familienplanung in absehbarer Zeit anstehen wird, ist die Wohnung nicht geeignet. Die Wohnung ist am besten für kinderlose Paare.“

Das dazugehörige Inserat auf eBay Kleinanzeigen habe eine Drei-Zimmer-Wohnung mit 80 Quadratmetern und Garten gezeigt. „Warum sollte so eine Wohnung nicht passend für uns sein?“, fragt sich Sarah. Sie vermutet, dass der Vermieter ein Problem mit Kindern habe.

Nach ein paar Wochen entschieden die beiden sich daher, vom anstehenden Familienzuwachs erst beim Besichtigungstermin zu erzählen. Mit dem abgeänderten Anschreiben erhielt das Paar immerhin einige Zusagen zur Besichtigung, erzählt Sarah.

Die erste Wohnung war 90 Quadratmeter groß für 800 Euro kalt – ohne Küche und Badewanne und dazu stark renovierungsbedürftig. In die Vorauswahl der Wohnung seien nur diejenigen gekommen, die bereit waren, die umfangreichen Arbeiten umsonst zu erledigen, berichtet die junge Leutkircherin.

Absage nach Schwangerschafts-Beichte

Es folgte die Besichtigung einer Drei-Zimmer-Wohnung für 650 Euro. Bei der Besichtigung habe das Paar dann erzählt, dass es ein Kind erwartet. Eine Woche später habe der Mann der Eigentümerin Sarah angerufen und ihr auf Nachfrage ehrlicherweise mitgeteilt: „Sie hätten nicht sagen sollen, dass Sie schwanger sind. Das hat meiner Frau gar nicht gefallen. Ansonsten hätten wir uns bestimmt für Euch entschieden.“

Außerdem habe er erzählt, dass die 70 Quadratmeter große Wohnung an eine alleinstehende Rentnerin vermietet wurde, weil diese ein sichereres Einkommen hätte. „Dabei ist mein Einkommen dank Elterngeld für die nächsten anderthalb Jahre gesichert“, so Sarah entrüstet.

Aus Verzweiflung, und um ihre Erfolgschancen zu erhöhen, erstellte das Paar ein kostenpflichtiges Profil bei einem Immobilienportal und schaltete zwei Anzeigen in der Zeitung, erzählt sie. In seiner Not und nach all den Absagen beschloss es außerdem, einfach gar nichts mehr von der Schwangerschaft zu erzählen.

13 Euro pro Quadratmeter

Nach diesem Entschluss hätten sie plötzlich ihre ersten Zusagen erhalten: Die erste für eine 50 Quadratmeter große Dachgeschoss-Wohnung, die zwar in der Zeitung für 550 Euro inseriert wurde, aber schlussendlich 650 Euro kalt kosten sollte.

Die 13 Euro pro Quadratmeter rechtfertigten die Vermieter durch eine kleine neuwertige Küche und frisch vorgenommene Renovierungsarbeiten in Bad und auf dem Balkon, erzählt Sarah. Trotz ihrer Situation sagen die beiden ab: „Wir wollten nicht so viel Geld für eine kleine Wohnung in einem Blockbau zahlen.“

Eine weitere Zusage erhielten sie für eine Drei-Zimmer-Wohnung, die elf Euro pro Quadratmeter kostete – ohne Stellplatz oder Parkmöglichkeiten in der Nähe, im dritten Stock ohne Aufzug und dazu mit Schimmel, wie Sarah berichtet. „Der sollte zwar noch vor unserem Einzug entfernt werden, aber dafür, dass die Wohnung preislich an unserer Schmerzgrenze lag, hätten wir zu viele Kompromisse eingehen müssen“.

Happy End: Drei-Zimmer-Wohnung mit Garten

Dann kam schließlich die Erlösung, ein Vermieter meldet sich auf ihre Zeitungsanzeige: Die Wohnung hat drei Zimmer, einen Garten, Garage und Stellplatz. Eine Einbauküche fehlt zwar, aber darüber sehen die beiden bei einem Preis von knapp über acht Euro pro Quadratmeter hinweg.

Trotz der Gefahr, wieder eine Absage zu bekommen, hat Sarah noch vor Vertragsunterzeichnung dem Vermieter unter Tränen von ihrer Schwangerschaft erzählt. Glücklicherweise zog dieser seine Zusage nicht zurück und die beiden unterschrieben zwei Wochen vor dem fixen Auszugstermin aus der bisherigen Wohnung den Mietvertrag für die neue.