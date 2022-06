Wohnmobilstellplatz in Leutkirch immer wieder komplett voll

Das Reisen mit dem Wohnmobil liegt im Trend, hat zuletzt durch die Corona-Pandemie nochmals einen Boom erlebt. Auch im vergangenen Jahr war der Leutkircher Wohnmobilstellplatz teils komplett belegt. Warum eine Erweiterung um weitere Stellplätze auf dem daneben liegenden Freibad-Parkplatz nicht infrage kommt, aber ein anderer Bereich dafür denkbar wäre.

Über den neuen Grillplatz, den es seit Herbst 2021 auf dem Leutkircher Stellplatz gibt, freuen sich unter anderem Tourismus-Leiterin Julia Panzram (z. v. l.) und Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle (z. v. r.). (Foto: Stadt Leutkirch)

An wie vielen Tagen im vergangenen Jahr die 14 Stellplätze tatsächlich alle belegt waren, kann die Leutkircher Stadtverwaltung dabei so genau gar nicht sagen. Grund dafür, so Thomas Stukpa, sei, dass es für den Stellplatz kein Buchungs- beziehungsweise Reservierungssystem gebe. Laut den Rückmeldungen der Betreuung des Stellplatzes musste aufgrund der Auslastung aber an einigen Tagen der Ausweichparkplatz beim Freibad in Anspruch genommen werden, erklärt Stupka, der bei der Stadtverwaltung unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Ausweichen auf andere Plätze

Leutkirchs Tourismus-Leiterin Julia Panzram berichtete bereits im ersten Corona-Sommer 2020 davon, dass das Gelände an der Kemptener Straße in dem Sommer damals häufig voll belegt gewesen sei. Die Folge: Wohnmobilisten mussten teilweise auf andere Plätze ausweichen.

Mit Blick auf den Sommer 2021 berichtet ein Nutzer, der den Platz in Leutkirch als „netten kleinen Stellplatz“ lobt, auf der Plattform „Promobil“ ebenfalls von einer hohen Auslastung. „Der Platz war bei unserer Ankunft leider voll, aber wir haben eine Alternative gefunden und uns nebenan auf den PKW-Parkplatz gestellt. So haben es auch andere gemacht“, heißt es in der Bewertung, die im August veröffentlicht wurde.

Für eine Nacht geduldet

Bei diesem angesprochenen Parkplatz handelt es sich um den erweiterten Parkplatz des Freibads, östlich des Wohnmobilstellplatzes. „Dort werden bei Vollauslastung des Platzes Wohnmobile für eine Nacht geduldet“, erklärt Stupka.

Könnte man den Wohnmobilstellplatz dann nicht gleich um Bereiche auf diesem zweiten Freibad-Parkplatz erweitern, um zusätzliches Potenzial zu nutzen? Für die Stadtverwaltung ist das keine Option. „Die östlichen Parkplätze gehören zum Freibad Stadtweiher und sind vor allem in den heißen Sommermonaten durch Freibadbesucher ausgelastet, weshalb diese Plätze nicht für eine Erweiterung infrage kommen“, so Stupka.

Keine Erweiterung geplant

Grundsätzlich sei eine Erweiterung des Stellplatzes derzeit nicht geplant, erklärt er. „Sollte dies ein Thema werden, wäre eine Erweiterung am ehesten in südlicher Richtung vorstellbar.“ Aktuell befindet sich dort eine Grünfläche. Keine Erweiterung, aber eine Aufwertung erfuhr der Stellplatz zuletzt im Herbst 2021, wo eine Grillstelle, eine Sonnen-Relaxliege und eine vollausgestattete Fahrrad-Servicestation neu dazugekommen sind.

Insgesamt registrierte die Stadtverwaltung im vergangenen Jahr 1920 Übernachtungen auf dem Stellplatz, wobei hier „Fahrzeugübernachtungen“ gemeint sind. „Pro Fahrzeug kann man im Schnitt mit 2,5 Personen rechnen“, so Stupka. In den Jahren davor konnte mit 2120 beziehungsweise 2480 im Vor-Corona-Sommer sogar noch mehr „Fahrzeugübernachtungen“ gezählt werden.

Hohe Wertschöpfung vor Ort

Übernachtungen, die auch wirtschaftlich für die Stadt interessant sind. Wie Stupka unter Verweis auf eine aktuelle Publikation einer Beratungsgesellschaft aus dem Tourismusbereich erklärt, geben Touristikcamper rund 50 Euro pro Tag im Zielgebiet aus. Fast die Hälfte entfalle dabei auf die Unterkunft und die Gastronomie, also die Stellplatzgebühren und etwa Restaurantbesuche.

Über ein Viertel fließe in den Einzelhandel und knapp zehn Prozent werde im Freizeitbereich ausgegeben. Bei 2000 Übernachtungen mit jeweils 2,5 Personen bedeutet das theoretisch immerhin eine Wertschöpfung vor Ort in Höhe einer Viertelmillion Euro.

Die Plätze in Isny und Bad Wurzach

Im Vergleich mit den Nachbarstädten Isny und Bad Wurzach liegt der Leutkircher Stellplatz mit seinen 14 Plätzen ziemlich genau im Schnitt. Auf dem Isnyer Wohnmobilstellplatz Untere Mühle gibt es 16 Plätze, davon 14 mit Anschlussmöglichkeiten für Strom. Auch dieser Platz ist offenbar relativ oft voll. Man merke in den letzten Jahren die Entwicklung, dass auch in den Monaten im Herbst und Frühjahr, die ansonsten touristisch nicht im Mittelpunkt stehen, viele Leute kommen, berichtet eine Mitarbeiterin von Isny Marketing.

Zwölf Stellplätze stehen derzeit auf dem Bad Wurzacher Wohnmobilstellplatz am Feelmoor-Gesundressort zur Verfügung. Eigentlich gibt es dort mehr Stellplätze, allerdings seien die Stromsäulen in die Jahre gekommen, weswegen nicht alle Plätze zur Verfügung stehen. „Wir planen im Herbst 2022 die komplette Sanierung des Stellplatzes“, heißt es auf der Homepage des Gesundressorts.