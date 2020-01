Wohnmobilfahrer flüchtet nach Unfall bei Gebrazhofen

Am Samstagmorgen ist es laut Polizeibericht auf der K 8025 zwischen Waltershofen und Gebrazhofen zu einem Unfall gekommen, zu dem die Polizei Zeugen sucht.

Gegen 8.45 Uhr kam einem Mercedes-Benz-Fahrer ein Wohnmobil auf dem falschen Fahrstreifen entgegen. Trotz eines Ausweichmanövers kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des kleinen, braun-beigen Wohnmobils setzte die Fahrt jedoch fort, ohne anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern.

Braun-beiges Wohnmobil mit SIG-Kennzeichen

Der Geschädigte, der den Unfallverursacher noch verfolgte, verlor dessen Fahrzeug am Kreisverkehr in Dettishofen jedoch aus den Augen. Er konnte lediglich einen Teil des Autokennzeichens, das „SIG“ für den Landkreis Sigmaringen ablesen. Den Schaden am Mercedes Benz beziffert die Polizei auf etwa 5000 Euro.

Zeugen, die den Unfall und die Fahrerflucht eventuell beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Kißlegg unter Telefon 07563 / 90990 in Verbindung zu setzen.