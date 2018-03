Wohncontainer sollen im April aufgestellt werden

Die geplante Wohncontaineranlage für Flüchtlinge soll Anfang April aufgestellt werden. Das gab die Leutkircher Stadtverwaltung auf Anfrage von Stadtrat Gottfried Härle (Bürgerforum) in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. An der Straße „Im Schleifrad“ sollen Anschlussunterbringungen für mehr als 30 Menschen entstehen (die SZ berichtete). Die ursprüngliche Kostenschätzung lag bei rund 380 000 Euro.

In den Containern sollen vor allem alleinstehende Flüchtlinge mit schlechter Bleibeperspektive untergebracht werden. Die ursprünglichen Pläne sahen vor, dass bereits ab Dezember 2017 die ersten Bewohner das neue Quartier beziehen könnten. Grund für die Verzögerung seien vor allem Anforderungen an den Brandschutz. Die erhöhten Anforderungen bedeuten laut Stadtverwaltung auch eine erhebliche Kostensteigerung. Auf Anfrage von Gottfried Härle wurde in der Gemeinderatssitzung auch bekanntgegeben, dass für die Wohncontainer keine Fördermittel beantragt werden können.

Die künftigen Bewohner seien derzeit sowohl in vorläufigen Unterbringungen des Landkreises sowie in anderen Anschlussunterkünften in den Leutkircher Ortschaften untergebracht. Die Wohnanlage soll aus zwei Stockwerken, 16 Zimmern, vier Aufenthaltsräumen sowie zwei Gemeinschaftsküchen und Bädern bestehen.

Zum Hintergrund: Flüchtlinge, die länger als zwei Jahre auf das Ergebnis ihres Asylantrags warten, oder deren Antrag bereits anerkannt wurde, müssen in eine Anschlussunterbringung umziehen. Da in Leutkirch derzeit wenig städtischer und auch privater Wohnraum zur Verfügung steht, hat sich der Gemeinderat für den Wohncontainerbau entschieden.