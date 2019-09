Wohmbrechts holt ersten Dreier

Den ersten Sieg in der Kreisliga-A3-Saison hat der TSV Wohmbrechts beim 4:0 gegen den ohne Auswechselspieler angetretenen FC Wangen II gefeiert.

Bereits zur Pause war das Spiel so gut wie entschieden. In der ersten Spielminute ging der Gastgeber durch Daniel Deinhart in Führung. Andre Baum (14.) und nochmals Daniel Deinahrt (30.) erhöhten. „Wir waren die bessere Mannschaft und waren verdient zur Pause schon 3:0 vorne. Der FC ist allerdings auch sehr ersatzgeschwächt aufgetreten, ohne Auswechselspieler“, sagte TSV-Abteilungsleiter Manuel Hartmann. Wie ersatzgeschwächt Wangen war, zeigte die Tatsache, dass der 50-jährige Gästecoach Günter Gollinger die gesamte Partie absolvierte.

„In der zweiten Halbzeit war es nur noch eine Frage der Zeit, bis das nächste Tor fällt“, sagte Hartmann weiter. In der 78. Minute war es soweit. Deinhart erzielte sein drittes Tor an diesem Tag. „Wir hätten auch noch höher gewinnen können, haben dann ein paar gute Chancen aber nicht genutzt. Der FC hatte sich ein bisschen aufgegeben“, sagte Hartmann abschließend. Durch den Sieg sind beide Teams nun punktgleich auf Platz zwölf beziehungsweise 13 in der Tabelle.

TSV Wohmbrechts – FC Wangen II 4:0 (3:0). – Tore: Daniel Deinahrt 1:0 (1.), 2:0 Andre Baum (14.), 3:0, 4:0 Daniel Deinhart (30./78.).

SV Neuravensburg – FC Isny 0:0. – Nach der ersten Saisonniederlage am vergangegnen Spieltag, musste sich der Absteiger aus Isny diesmal mit einem Punkt begnügen.

FC Lindenberg – Türk SV Wangen 0:0. – Der zweite Absteiger aus Lindenberg kommt gegen den Türk SV Wangen ebenfalls nicht über ein 0:0 hinaus. Beide Teams stehen somit bei sechs Punkten.

SV Gebrazhofen – FC Scheidegg 1:5 (0:1). – Tore: Lukas Hölzler (6.), 1:1 Julian Wechsel (53.), 1:2 Pius Wilges (66.), 1:3 Lukas Hölzler (78.), 1:4, 1:5 Pius Wilges (79./85.). Eine herbe Niederlage musste der SV Gebrazhofen gegen den FC Scheidegg einstecken. Durch die Niederlage verpasste der SV Gebrazhofen den Sprung auf Rang zwei.

SV Eglofs – SV Deuchelried 1:2 (0:0). – Tore: Florian Haußmann (48.), 1:1 Christian Hatzelmann (67.), 1:2 Michael Burkart. Durch den Sieg konnte der SV Deuchelried seine Position an der Tabellenspitze festigen.

TSV Röthenbach – SV Waltershofen 0:1 (0:0). – Tor: 0:1 Simon Saule (85.). Der SV Waltershofen baute seine Siegesserie aus und steht nun auf Tabellenplatz zwei.