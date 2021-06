Wöchentliche Treffs für Radbegeisterte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem Sport im öffentlichen Raum wieder erlaubt ist, startet die TSG Radabteilung mit den wöchentlichen Radtreffs. In Kooperation mit der AOK bietet der Freitagsradtreff leistungsgerechte Strecken in verschiedenen Gruppen an. Dazu eingeladen sind alle Radbegeisterten, die mit dem Rennrad, Tourenrad oder in einer Gruppe mit Elektrorädern ihrem Sport nachkommen wollen. Speziell auch für Tourenradfahrer werden Genussstrecken ohne Leistungsdruck angeboten. Die Touren, die auf überwiegend verkehrsarmen Straßen, durchs Allgäu und Oberschwaben führen, dauern etwa zwei Stunden. Neben dem Spaß am Radfahren soll auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommen, so treffen sich alle Gruppen nach den Ausfahrten zur Einkehr im TSG-Vereinsheim.

Jeweils dienstags, bietet wöchentlich für alle Mountainbiker die Möglichkeit, ins Gelände zu gehen. Auch dort werden mehrere Gruppen, auch mit E- Mountainbike, angeboten, um den Anforderungen der Teilnehmer gerecht zu werden. Nebenbei wird die Fahrsicherheit verbessert und die eine oder andere sportliche Herausforderung gemeistert. Die Fahrzeit beträgt ebenfalls etwa zwei Stunden.

Für Kinder und Jugendliche werden folgende Radtreffs angeboten: Montags ein Radtreff für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren. Hier sollen jugendliche die Möglichkeit haben, mit Gleichaltrigen Rennrad zu fahren und reinzuschnuppern. Eventuell kann auch leihweise ein Rennrad zur Verfügung gestellt werden. Anmeldung bei Günter Schüle unter Telefon 07561 / 5449 (abends). Mittwochs ist Rennradtraining für Jugendliche, Treffpunkt neues Stadion, Anmeldung bei Klara Baumgärtner unter Telefon 0157 / 55558730, Mail: baumgaertner.clara@web.de. Kinder, die mit dem Mountainbike ins Gelände wollen starten jeweils dienstags. Treffpunkt für alle Radtreffs ist jeweils das TSG-Vereinsheim um 18 Uhr bei trockenem Wetter.

Bei allen Radtreffs sind neue Teilnehmer, die Spaß am Radfahren haben und in der Gruppe, die eine oder andere neue Ecke der Gegend entdecken wollen, willkommen. Da die Sicherheit der Teilnehmer wichtig ist, besteht bei den Ausfahrten Helmpflicht, außerdem sollte die Verkehrssicherheit der Räder gewährleistet sein. Infos, auch zu den Voraussetzungen unter Corona-Bestimmungen und zum Jahresprogramm unter www.tsg-radsport.de.