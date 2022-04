Damit Gemeinde Energie spart: Wird das Wasser im Leutkircher Freibad jetzt kälter?

Die Badesaison steht vor der Tür: Der Vorverkauf für die vergünstigten Saisonkarten für das Leutkircher Freibad „Stadtweiher“ startet am Mittwoch, 20. April bis Samstag, 23. April und von Montag, 25. April bis Dienstag, 26. April jeweils von 10 bis 17 Uhr. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Karten gibt es an der Freibad-Kasse.

Alle Badegäste, die bereits eine Dauerkarte aus den Vorjahren haben, sollten ihre Karten mitbringen. Diese werden dann „reaktiviert“. Bei Familien ist es wichtig, dass die Karten aller Familienangehörigen mitgebracht werden. Wer erstmals eine Saisonkarte kauft, sollte am besten persönlich vorbeikommen, da die Tickets im Scheckkarten-Format ein Foto ihres Besitzers tragen. Dieses Foto wird per Webcam vor Ort gemacht. Die neuen Karten werden gegen ein Pfand in Höhe von drei Euro ausgegeben. (sz)