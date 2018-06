„Wir sind eine coole Truppe“

Sie spielen mit Cornets, Posaunen und anderen Blechblasinstrumenten. Sie performen, tanzen und manchmal singen sie auch: Die Brass Band A7. Seit der Gründung im Jahr 2007 haben die Musiker schon einiges erreicht.

Unter anderem eine Goldmedaille beim „Frühlings Musikfest“ in Prag, den ersten Platz beim Entertainment Contest des Deutschen Brassband Wettbewerbs und den Bayerischen Meistertitel. Am Sonntag, 8. Januar, ab 19.30 Uhr, spielen sie in der Leutkircher Festhalle. SZ-Redakteurin Teresa Winter hat sich mit dem Arnacher Stefan Braun, einer der drei Schlagzeuger des Ensembles, über Blaskapellen, Wettbewerbsvorbereitung und große Erfolge unterhalten.

SZ: Was ist der Unterschied zwischen einer Blaskapelle und einer Brass Band?

Stefan Braun: Eine Brass Band ist vereinfacht gesagt ein Blasorchester, das nur aus Blechblasinstrumenten und Percussion besteht. In Blaskapellen hingegen spielen beispielsweise auch Klarinetten und Querflöten mit.

SZ: Was ist das Besondere an der Brass Band A7?

Stefan Braun: Wir sind eine Blechbläserbesetzung aus extrem jungen Musikern. Der Altersdurchschnitt liegt bei uns unter 25 Jahren. Außerdem kommen alle unsere 33 Musiker aus einem recht großen Einzugsgebiet. Das reicht vom Raum Memmingen bis ins Ostallgäu und sogar nach Ulm und München. Der Grund dafür ist, dass es in Süddeutschland nur eine Hand voll Brass Bands gibt. Die vielschichtigen Einflüsse der einzelnen Mitglieder wie zum Beispiel Sinfonisches Blasorchester, Big Band, Sinfonieorchester, Blechbläserensemble und Jazz-Ensemble geben uns zudem einen eigenständigen Charakter.

SZ: Wie kam es zu dem Bandnamen?

Stefan Braun: Zum einen heißen wir A7, weil alle Musiker über die Autobahn 7 nach Memmingen zum Proben kommen. Zum anderen wurde die Brass Band um Dirigent Johnny Ekkelboom im Jahr 2007 gegründet.

SZ: Bei Musikkapellen gibt es Wertungsspiele, bei Brass Bands Wettbewerbe. Warum?

Stefan Braun: Theoretisch könnten wir auch bei einem Wertungsspiel mitmachen. Aber Wettbewerbe spornen zu immer neuen Höchstleistungen an. Unsere Wettbewerbe finden auf nationaler und internationaler Ebene statt. In Deutschland gibt es zwei große Wettbewerbe an denen Brass Bands teilnehmen können: Den deutschen Orchesterwettbewerb, bei dem sich nicht nur Brass Bands messen, sondern Ensembles aller Art und den Deutschen Brassband Wettbewerb. Dieser soll auch dazu dienen, die Brass Band-Szene in Deutschland etwas bekannter zu machen, denn die Heimat der Brass Bands liegt nicht in Deutschland, sondern in England. Dort gibt es mittlerweile etwa 4000 Brass Bands, in Deutschland etwa 40.

SZ: Welche Erfolge wurden von der Brass Band A7 bislang bei Wettbewerben erzielt?

Stefan Braun: Die Brass Band A7 ist bereits weit rumgekommen. Wir waren unter anderem in Prag, wo wir mit der Goldmedaille beim Frühlings Musikfest einen unserer größten Erfolge feiern konnten. In Ingolstadt gewannen wir beim deutschen Brassband Wettbewerb im Entertainment Contest den ersten Platz. Außerdem belegten wir vor einigen Wochen beim Vorentscheid zum Deutschen Orchesterwettbewerb 2012, der in München stattgefunden hatte, den ersten Platz und qualifizierten uns als Bayerischer Meister somit für die kommende Deutsche Meisterschaft in Hildesheim.

SZ: Wie bereitet sich die Brass Band A7 auf die Wettbewerbe vor?

Stefan Braun: Grundsätzliche proben wir vor allen Wettbewerben und Konzerten oft. In der Regel alle zwei bis drei Wochen einen kompletten Nachmittag lang. Wenn ein Entertainment Contest ansteht, gibt es zusätzlich auch Performanceproben, bei denen wir zum Beispiel synchrone Bewegungen üben.

SZ: Was erwartet die Konzertbesucher in Leutkirch?

Stefan Braun: Ein außergewöhnliches, unterhaltsames Konzert von Musikern, die eine extreme Spielfreude an den Tag legen und wissen, wie sie das Publikum begeistern können. Wir sind einfach eine coole Truppe. Das Konzert ist für Jung und Alt gedacht, für Musiker und Nichtmusiker. Wir präsentieren neben einigen neuen Stücken, auch ein Best of aus dem Jahr 2011 mit Selbstwahlstücken der Bayerischen Meisterschaft.