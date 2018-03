„Also, wir rufen Zeiler, und die anderen sagen Keiler“, erklärt mir die vierjährige Finja. Sie ist eins der jüngsten Mitglieder der Narrenzunft Unterzeil. Finja ist eine richtige Fasnets-Expertin. „Meine Mama sagt, ich war schon auf Narrensprüngen dabei, als ich noch bei ihr im Bauch war“, erzählt sie und strahlt. Von der Vierjährigen kann ich mir also einiges abschauen, denn ich springe mit der Narrenzunft Unterzeil in Leutkirch zum ersten mal als Hästräger bei einem Fasnetsumzug mit. Die Zunft läuft beim Narrensprung als 46. von 61 Gruppen.

Wir treffen uns auf dem Aufstellungsplatz vor der Festhalle. Beim Umzug in Leutkirch sind alle Mitglieder der Zunft dabei. Rund eineinhalb Stunden müssen wir warten, bis wir loslaufen dürfen. Das macht den Zeilern aber gar nichts aus. Die Zeit nutzen sie, um miteinander oder mit anderen Zünften zu reden.

An diesem Sonntag gesellt sich zum Beispiel ein Mitglied der bayerischen Zunft „Die Fasenickl“ zu den Zeilern. Fast 250 Kilometer sind diese Narren gefahren, um beim Sprung in Leutkirch dabei zu sein. Die Bayern starten beim Umzug als 57. Gruppe. „Genau das macht Fasnet für mich aus. Mit vielen Leuten in Kontakt kommen und gemeinsam Spaß haben“, sagt der Zeiler Zunftmeister Matthias Huber. Die Narrenzunft Unterzeil wurde 2001 gegründet. 54 Mitglieder sind inzwischen aktiv dabei. „Wir wachsen immer weiter und das Interesse ist groß“, sagt Huber. Auch an Nachwuchs fehlt es der Zunft nicht.

„Bei uns laufen 18 Kinder und drei Kleinkinder mit. Die lassen sich auch keinen Umzug entgehen“, berichtet Huber stolz. Tatsächlich sind am Sonntag in Leutkirch viele Familien mit Kindern dabei. „Fasnet ist cool. Am liebsten mag ich es, anderen Kindern Bonbons zu geben“, sagt der vierjährige Leon. Auch er ist schon seit seiner Geburt in der Narrenzunft.

Graumännle und Glaubaufbäs

14 Mitglieder der Zunft stellen Keiler, also Wildschweine, dar. Der Zunftmeister selbst trägt das Häs des Graumännles, das immer dann auftauchte, wenn ein Fürst von Zeil gestorben ist, so heißt es in der Sage. „Das Graumännle ist aber nicht der Tod, sondern soll an die Vergänglichkeit des Irdischen erinnern“, erklärt der Zunftmeister. Das Graumännle ist eine Einzelmaske, diese gibt es bei der Zunft also nur einmal. Ich trage heute das Häs einer Glaubaufbäs. Obwohl die Maske ähnliche Züge hat, ist sie keine Hexe, sagt mir Matthias Huber.

Die Glaubaufbäs ist der Sage nach eine alte verschaffte Frau, die in den Wäldern bei Unterzeil Eicheln und Zapfen sammelt, also aufglaubt, und dadurch oft in Kontakt mit den Keilern kommt. Ich ziehe mir die Maske über den Kopf und sofort fühle ich mich selbst wie eine alte Frau, denn ich sehe nur noch halb so gut. Um etwas zu erkennen, das links oder rechts von mir steht, muss ich meinen Kopf komplett in die entsprechende Richtung drehen.

Schneeflocken und Konfetti

Jetzt geht es los Richtung Innenstadt. Meine ersten Schritte sind noch etwas zaghaft, und auch mit dem ersten „Zeiler-Keiler“-Ruf warte ich schüchtern lieber noch ein bisschen, schließlich muss ich mich darauf konzentrieren, mit niemandem zusammenzustoßen. Aber bereits nach ein paar Hundert Metern fühle ich mich schon viel sicherer, rufe, so wie es Finja mir erklärt hat, und verteile fleißig Bonbons. Es fängt immer kräftiger an zu schneien, und so mischen sich dicke Schneeflocken mit Konfetti und fliegen um mich herum.

Glücklich lächle ich den Zuschauern am Straßenrand immer wieder zu, bis ich merke, dass sie mein Gesicht durch die Maske ja gar nicht sehen können. Aber egal, denn auch in die Maske, die ich trage, ist ein Grinsen geschnitzt. Als die anderen Zeiler bei der Tiefgarage ihre Maske abnehmen, bin ich erstaunt: „Was das wars schon?“ Ich wäre gerne noch weiter als Glaubaufbäs durch die Leutkircher Innenstadt gelaufen. Danke an die Narrenzunft Unterzeil für dieses tolle Erlebnis: „Zeiler - Keiler!“