„Wir müssen neu denken“

„Jetzt haben wir einen neuen Jugendraum, aber keine Jugendlichen die ihn nutzen können.“ So lautet das Fazit von Dennis Hemer, Jugendreferent in der Kirchengemeinde St. Martin, mit Blick auf den neuen Jugendraum. Seit Februar laufen die Umbauarbeiten im Dachgeschoss des ehemaligen Kaplaneihauses am Marienplatz 15, unter Jugendlichen auch als „Chillix“ bekannt.

Um die neuen Räumlichkeiten für möglichst viele Person zugänglich zu machen, musste zuerst das alte Dachgebälk verstärkt und ein Boden verlegt werden, heißt es in einem Bericht der Kirchengemeinde. Danach folgte der Durchbruch ins Nachbargebäude Marienplatz 17, in dem sich aus Brandschutzgründen zukünftig ein zweiter Fluchtweg befinden wird.

„Nachdem die Zimmererleute fertig waren, hätten die Jugendlichen vieles selber machen können“, so Hemer nach Abschluss der Rohbauarbeiten. „Da hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht.“ So wurde bei den Streich- und Verputzarbeiten selbst Hand angelegt, eine Holzwand wurde eingezogen, hinter der ein Lagerraum eingerichtet wird.

Für den Umbau der Jugendräume investiert die Kirchengemeinde kräftig. „Das ist ein tolles Zeichen“, findet Pastoralreferent Benjamin Sigg. Jugendliche aus Katholischer junger Gemeinde (KjG) und Ministranten waren im vergangenen Jahr aber auch selbst aktiv und haben mit verschiedenen Aktionen, wie dem Benefetz-Konzert eine stattliche Summe für die Ausstattung des Raumes gesammelt. Zudem werden die Jugendlichen von Demokratie Leben bei der Einweihung ihres neuen Raumes unterstützt.

Trotz der derzeitigen Einschränkungen möchten die Verantwortlichen der Kirchengemeinde den Kontakt zu den Jugendlichen halten.

„Wir müssen Jugendarbeit neu denken“, so Benjamin Sigg, „zum Glück haben wir aber Möglichkeiten über die sozialen Medien und können uns so austauschen.“ So konnten zuletzt in Videokonferenzen mit Jugendlichen Projekte ins Leben gerufen werden, die zum Mitmachen anregen sollen.

Bei der Postkarten-Aktion zum Beispiel werden Fotos, die Jugendliche zuvor an ihren persönlichen Mut machenden Orten aufgenommen haben, zu einem Mosaikbild zusammengestellt. „Mut tut gut“, lautet der Titel dieser Postkarte. Diese Karte soll analog an Familien, Kinder und Jugendliche geschickt werden. Wer bei dieser Aktion mitmachen möchte, kann sich bei Dennis Hemer melden.

Außerdem bereiten Jugendliche gerade eine Schnitzeljagd für Kinder vor, die in den Pfingstferien auf dem Besinnungsweg rund um die Wilhelmshöhe stattfinden soll. Genauere Informationen dazu sind auf der Homepage der Kirchengemeinde (www.leutekirche.drs.de) zu entnehmen.

Wie es mit dem KjG-Zeltlager in diesem Jahr aussieht, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. „Wir planen jetzt mal wie immer, damit wir in den Sommerferien startklar wären“, ermutigt Lagerleiter Darius Pfeffer sein Team. Es werden aber auch Alternativen überlegt, falls das Zeltlager nicht nach gewohntem Ablauf stattfinden kann. Aktuelle Informationen stehen auf der Homepage Zeltlagers www.kjgzelaltk.de

Alternativen – danach suchen die „Jugendarbeiter“ von St. Martin. Dabei entstehen kreative Ideen wie das Cook&Chill, das derzeit auf Instagram stattfindet. Jede Woche drehen Jugendliche dazu ein Kochvideo. Dort gibt es auch mehr kreative Ideen und Einblicke in die kirchliche Jugendarbeit (instagram.com/mutmacher_st_martin).