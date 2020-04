Mit ihrem Projekt „Heimatporträts“ möchten vier Schülerinnen des Hans-Multscher-Gymnasiums zeigen, wie vielfältig ihre Heimatstadt Leutkirch ist. Dafür stellen sie verschiedenen Personen aus Leutkirch und den Ortschaften die größtenteils gleichen Fragen.

Das Ziel ist es, dass sich die Leser der Porträts mit den jeweiligen Menschen identifizieren, sich über deren Antworten in sie hineinversetzen können. So solle eine Verbindung geschaffen werden zwischen Menschen, die zwar in derselben Stadt leben, die im Alltag aber wenige bis gar keine Berührungspunkte miteinander haben.

Dieses Mal beantwortet der 49-jährige Rainer Müller die Fragen der Schülerinnen. Er lebt seit fast 30 Jahren in Leutkirch, lacht gerne – und sieht nach dem Überleben einer lebensbedrohlichen Krankheit inzwischen so manches im Leben viel gelassener.

Wie lange leben Sie schon in Leutkirch?

Ich bin im Frühjahr 1991 zum Vorstellungsgespräch für ein Praktikum in die Stiftung St. Anna zum ersten Mal nach Leutkirch gekommen. Ursprünglich komme ich aus Öhringen im Hohenlohekreis. Nach dem vielversprechenden Vorstellungsgespräch ging ich noch durchs Städtle und fühlte mich auf Anhieb wohl. Es war ein herrlicher Sonnentag mit Blick auf die schneebedeckten Berge und als leidenschaftlicher Wintersportler dachte ich mir, dass ich hier richtig sein musste. Nach dem Praktikum und Studium entschied ich mich 1995 bewusst dafür, hier zu bleiben und Leutkircher Bürger zu werden. Ich habe in den fast dreißig Jahren wunderbare Freunde, Bekannte und Kollegen kennengelernt, außerdem viel Glück mit meinen Arbeitsstellen und Wohnraum gehabt. Meine Frau, eine Hamburgerin, und ich fühlen uns in Leutkirch sehr wohl und wir möchten hier zusammen alt werden.

Was schätzen Sie an Leutkirch?

Es ist ein überschaubares Städtchen, in dem ich alles bekomme, was ich zum Leben benötige. Ich schätze die landwirtschaftlich geprägte Gegend drumherum mit den Wiesen, den Bergen, die Seen, dass viele Leutkircher im Vereinsleben aktiv sind und sich ehrenamtlich engagieren – und die Verbindung der Stadt zu den Kirchen, was sich ja schon im Namen der Stadt und von St. Martin, unserer „Leutekirche“, ausdrückt. Und ich schätze in der aktuellen besorgniserregenden Zeit die Hilfsbereitschaft unter uns Leutkirchern. Das macht mir Mut und gibt Zuversicht, dass wir durch diese schlimme Krise kommen werden, selbst wenn es noch sehr hart werden kann.

Worüber haben Sie zum letzten Mal so richtig herzhaft gelacht?

Weil ich täglich mehrmals herzhaft lache, weiß ich es gerade nicht. Ich glaube heute Nachmittag, als meine Töchter und ich versucht haben, Drachen steigen zu lassen. Der Wind war jedoch zu stark und der Drache verfehlte mich beim Absturz nur knapp…. Auch Humor ist zurzeit überlebenswichtig.

Was bezeichnen Sie als Heimat?

Leutkirch und das Allgäu wurden zu meiner Wunsch- und Wahlheimat. Hier wohne und lebe ich mit meiner Frau und meinen Töchtern. Hier fühle ich mich mit der Mutter Natur, mit den Menschen, die hier leben, und mit unserem Herrgott eng verbunden. Ich besuche immer wieder gerne meine Eltern und Schwester mit Familie, sowie Verwandte und Freunde in Öhringen. Dies bezeichne ich als meine zweite Heimat. Es ist schwer akzeptieren zu müssen, dass wir sie derzeit nicht besuchen können.

Wie können Sie so richtig Dampf ablassen?

Beim Wintersport, beim Radeln, und wenn ich samstagnachmittags die Fußballbundesliga im Radio höre, oder spannende Fußballspiele im Fernseher verfolge. Da kann ich mich herrlich aufregen und mitjubeln. Dies war für meine Frau in der ersten Zeit etwas seltsam.

Welches Vorurteil haben Sie abgelegt?

Ich möchte nicht überheblich klingen, aber ich glaube, dass ich seit einigen Jahren ziemlich vorurteilsfrei lebe. Vielleicht sieht das mein Bekanntenkreis anders?

Was fällt Ihnen heute leichter als früher?

Jetzt müssten wir kurz klären, was mit „früher“ gemeint ist… Nachdem ich vor ziemlich genau fünf Jahren plötzlich und lebensbedrohlich erkrankt bin, und diese Krankheit überlebt habe, sehe ich so manches im Leben viel gelassener. Ich meine auch, dass es mir seitdem leichter fällt, geduldiger zu sein. Auch in diesen unruhigen und ungewissen Tagen spüre ich eine Kraft und Ruhe in mir, die mir Mut und Zuversicht für die Zukunft gibt. Es fällt mir heute leichter zu verstehen und zu glauben, dass diese Kraft von Gott kommt.