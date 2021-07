„Wir können stolz auf uns sein!“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Zehntklässler feierten am Donnerstag, den 22.07.2021, als erster Jahrgang der Gemeinschaftsschule ihren erfolgreichen Realschulabschluss in der Festhalle Leutkirch. Die Schülerinnen und Schüler haben alle die Prüfungen bestanden und erzielten einen guten Gesamtschnitt der Note 2,4. Coronakonform konnten auch Eltern und weitere Gäste bei der Verabschiedung anwesend sein. Dazu fanden in der Festhalle nacheinander drei gesonderte Feierstunden statt.

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9, die den Hauptschulabschluss an der Gemeinschaftsschule abgelegt hatten, erzielten einen Gesamtschnitt von 2,9.

Mit großer Freude verlieh der Schulleiter Herr Gesierich-Kowalski zahlreiche Preise (Durchschnitt 1,9 und besser) und Belobigungen (Durchschnitt 2,4 und besser) an die Schülerinnen und Schüler der drei Abschlussklassen.

Als jahrgangsbeste Schülerinnen wurden Amelie Hoff (1,3), Romy Heiß (1,4) und Michelle Illenseer (1,4) ausgezeichnet.

Für besonderes Engagement im Schulalltag wurden darüber hinaus drei Sozialpreise an Amelie Hoff, Jennifer Ramazani und Lukas Geßner verliehen.

Schulleiter Jan Henning Gesierich-Kowalski spannte in seiner Abschlussrede einen Bogen von Klasse 5 über den Abschluss bis hin zum lebenslangen Lernen der Absolventen. Er lobte, dass die Schüler erkannt hätten, wie wichtig Fleiß, Durchsetzungsvermögen und Leistungswillen für ihr weiteres Leben seien. Vor den Schülern liegt nun die Ausbildung, wofür sich etwa ein Drittel von ihnen entschieden haben, oder das berufliche Gymnasium oder eine wissenschaftliche Akademie, wofür sich zwei Drittel der Realschulabsolventen entschieden haben. Von den Absolventen des Hauptschulzuges werden knapp die Hälfte eine Ausbildung beginnen und die andere Hälfte eine weitere Schullaufbahn mit dem Ziel der Mittleren Reife einschlagen.

Mit weinenden und lachenden Augen verabschiedeten sich die Klassenleitungen Carolin Sulzer, Janine Bergel, Angelika Hunzinger, Lena Linse und Armin Heilig von ihren Schülerinnen und Schülern in ihren Beiträgen.

Die Klassensprecherin der Klasse 10a, Amelie Hoff, erinnerte in ihrer Rede daran, dass sie als erster Jahrgang der Gemeinschaftsschule eine besondere Rolle bei der Entwicklung der damals noch neuen Schulart spielten. Rückblickend seien die Schülerinnen und Schüler der Realschulabschlussklasse sehr zufrieden damit, sich für die Gemeinschaftsschule entschieden zu haben. „Als erster Jahrgang nannten wir uns immer die Versuchskaninchen. Aber unsere Erwartungen an die Schulart Gemeinschaftsschule wurden erfüllt. Wir können stolz auf uns sein, dass wir hier zusammensitzen und unser Zeugnis in die Hand nehmen können,“ zog Amelie Hoff, die gleichzeitig scheidende Schülersprecherin der Gemeinschaftsschule Leutkirch ist, ein positives Fazit der gemeinsamen Schulzeit.

Als Vertreterin des Elternbeirates dankte Ulrike Emmermacher in Gedichtform den Lehrkräften, der Schulleitung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinschaftsschule für ihre Arbeit in den letzten beiden von Corona geprägten Jahren der Vorbereitung auf den Realschule-, bzw. Hauptschulabschluss. Musikalisch begleitet wurde die Abschlussfeier durch Irina Esser am Flügel. Ein Buffet und eine Bewirtung konnten leider nicht stattfinden, jedoch feierten die Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern und Lehrkräften in verschiedenen Einrichtungen der Leutkircher Gastronomie weiter.