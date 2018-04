Wir-Gefühl und die große Gemeinschaft

Berührungsängste, so war bei der Stadt im Vorfeld zu hören, sollten abgebaut werden. Insbesondere Migranten wolle man für die Arbeit und den Beitritt zu einem Leutkircher Verein neugierig machen. Der Start zur interkulturellen Woche hätte sich kein besseres Plätzchen und auch kein besseres Wetter wünschen können. Allerdings ließ der Besucherandrang zu wünschen übrig. Unter dem Motto „Kultur trifft Verantwortung“ haben sich bei strahlend blauem Himmel rund um den Cubus alle Leutkircher „Blaulicht-Organisationen“ sowie andere Einrichtungen wie zum Beispiel das Jugendhaus oder die Leutkircher Moschee präsentiert. Es gab afrikanisches, thailändisches und syrisches Essen, Tee und Kuchen, eine Hüpfburg und Tattoo-Malen, es gab Feuerwehrautos, Kunstperformances, Vorträge und einen Auftritt der Band „Noir Blanc“, bei der auch Aichstettens Bürgermeister Dietmar Lohmiller dabei war.

Die Idee dazu stammte von Vertretern des Förderprogramms „Demokratie leben“. Auch Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle hatte sich im Vorfeld für die Idee stark gemacht. „Wir wollen auf die Menschen zugehen und zeigen, dass wir für alle offen sind.“ Und deshalb sollten sich vor allem Menschen ausländischer Herkunft von der Veranstaltung angesprochen fühlen, denn in vielen Organisationen ist es offensichtlich, dass zwar der Nachwuchs gesichert ist, dass sich aber nur ganz selten Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund in diese Vereine wagen.

Beim DLRG werden in Leutkirch derzeit etwa 60 Kinder und Jugendliche trainiert. „Keine fünf Prozent davon sind Migranten“, erzählt Margit Dietenburger, die erste Vorsitzende, „wir bieten zwar auch immer wieder gezielt Schwimmkurse für Kinder mit Migrationshintergrund an, aber selten bleibt jemand dann bei uns im Verein.“ Auch bei den Johannitern, der Feuerwehr oder dem Roten Kreuz ist das nicht anders. Mehr als 40 Kinder und Jugendliche besuchen die wöchentlichen Gruppenstunden beim Roten Kreuz, Migranten sieht man fast keine.

Auch Ali Kaplan, Vorsitzender der Leutkircher Moschee, findet es auch wichtig, „dass alle zusammenkommen“. Zu den Freitagsgebeten und den Spielnachmittagen in der Moschee kämen zahlreiche Kinder, die sich ebenso in Leutkircher Vereinen engagieren könnten. „Und wir sind natürlich auch offen, wir freuen uns über viel Besuch und Interessierte, vor allem auch in der laufenden Woche, wo wir verstärkt Moscheeführungen anbieten.“

Zusammenkommen, zusammensitzen und sich Annähern war das große Thema. Auch für den Schirmherrn der Veranstaltung, den Landtagsabgeordenten Raimund Haser, der den Schwerpunkt in seinem Grußwort auch auf die Gemeinschaft legte. „Die wirksamste Pille gegen die Ich-Bezogenheit der heutigen Zeit ist das Wir“, so der CDU-Abgeordnete, „denn Gesellschaft kann nur in Gemeinschaft gelingen.“ Diese Gemeinschaft könne man nirgends besser als bei Vereinen und insbesondere den Blaulicht-Organisationen erleben. Und schließlich sei dabei auch noch etwas ganz anderes wichtig: „Wer in der Not gerettet werden will“, so Haser, „sollte selbst ein Retter sein, wenn er die Möglichkeit dazu hat.“