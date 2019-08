„Wir fühlen uns einfach sehr wohl hier“, so die klare Rückmeldung von Martin Schönauer, der ein Mitglied im dreiköpfigen Vorstandsteam der katholischen Jugend von Ratingen ist. Dieses organisierte mit intensiver Vorbereitung schon zum zehnten Mal das 14-tägige Sommerlager im Schullandheim Hitzenlinde bei Hinznang, an dem seit Kurzem insgesamt 35 Kinder, Jugendliche und Betreuer teilnehmen. Die Busfahrt von fast 600 Kilometern von der über 90 000 Einwohner großen Stadt bei Düsseldorf nehmen die jungen Teilnehmer offensichtlich gerne auf sich, erwartet sie im Allgäu doch eine völlig andere und interessante Welt.

Schon die Lage abseits der Straße an der Eschach und am Rand der waldreichen Adelegg „bietet Sicherheit für die Kinder, wenn sie sich ums Haus aufhalten“, wie Busfahrer Robert Schneider betont. Er ist bereits zum achten Mal dabei und kennt daher die vielen attraktiven Ausflugsmöglichkeiten in der näheren und weiteren Umgebung. Vorstandsmitglied Nicole Pietras schätzt zudem, „dass sie das Heim mit viel Platz im Freien für sich allein haben, die perfekte Ausstattung im Haus „mit super Verpflegung“ sowie die aufmerksame Heimleiter-Familie, „die einem die Wünsche von den Augen abliest“. So falle auch bei Regenwetter dank der großzügigen Räume ein Programm unter anderem mit Tischtennis, Spielen und Tischkicker nicht schwer. Der Tagesablauf ist bei aller Wetter abhängigen Flexibilität aber bestimmt vom Ziel, „eine große Gemeinschaft zu sein, die sich gegenseitig unterstützt. Hierzu gehört auch das Gebet vor dem Essen und der gemeinsame Abendimpuls, an dem der vergangene Tag reflektiert wird“.

Schön ist außerdem für Nicole Pietras, dass dank Sponsoring sowie der Unterstützung der Kirchengemeinde Heilig Geist und der Stadt Ratingen auch Kinder von Einkommen schwächeren Familien dabei sein können. So ist bereits für das kommende Jahr vom 27. Juni bis 10. Juli das nächste Sommerlager im Allgäu geplant.