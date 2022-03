Winterwanderung ins tief verschneite Oybachtal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der letzten Februarwoche ging es erneut mit den beiden Bergführerinnen Ursula Quix-de Hesselle und Beatrix Maucher auf Tour, diesmal im Raum Oberstdorf. Nach anfänglichem Regen klarte es bald auf und bei schönstem Sonnenschein konnten zwölf Bergmädels von Oberstdorf in Richtung Oytalhaus starten. An der Trettach entlang ging es weiter durch schöne Alleen oberhalb vom Oybach bis zum schneebedeckten Ende des Tals, wo sich traumhafte Ausblicke darboten.

Nach einer Einkehr wanderte die Gruppe über den Kühberg im Sonnenschein zurück und konnte an der Sprungschanze bei der Nebelhornbahn noch den Skispringern beim Training zuschauen. Ein Urlaubstag zum Auftanken! Nächste Wanderung mit den beiden Bergführerinnen: Winterwanderung zur Schwarzwasserhütte am 16. März, diesmal auch für Bergmänner. Anmeldung und weitere Infos über die Homepage www.alpenverein-leutkirch.de.