Wintersportler gehen auf Schnäppchenjagd

Reger Andrang hat am Freitagabend bei der Skibörse der Leutkircher Skiläuferzunft in der Festhalle geherrscht. Zum Verkauf gekommen sind etwa 900 Artikel rund um den Wintersport. Davon haben gut 50 Prozent ihren Besitzer gewechselt, die gut gerüstet für die neue Saison sein möchten.

Bereits einige Zeit vor Hallenöffnung warteten zahlreiche Schnäppchenjäger sehnsüchtig auf den Einlass in den Verkaufsraum, um so schnell wie möglich an das große Angebot zu kommen. „Unter den Käufern haben sich sogar Familien aus Berlin und Köln befunden, die so richtig eingekauft haben“, freute sich Nicola Vohrer von der Leutkircher Skiläuferzunft. Da der Verein bei der Annahme der Waren auf eine hohe Qualität setzt, bestand für die zahlreichen Schnäppchenjäger auch heuer wieder die Möglichkeit, günstig an gute Ware zu kommen.

Insbesondere gestaltete sich das Angebot von Alpinskiern sowie von Skihelmen auffällig groß. „Neben hochwertigen gebrauchten Artikel sind auch in diesem Jahre wieder zahlreiche Neuwaren zum Verkauf gekommen. Eine Tatsache, die unsere Skibörse gewaltig aufwertet“, erklärte Vohrer. Während der Veranstaltung wurden die Interessierten ausgiebig von zahlreichen Mitgliedern der Leutkircher Skiläuferzunft beraten.