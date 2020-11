Winterschuhe für Kinder in bedürftigen Familien

Eine Weihnachtsaktion mit dem Tafelladen plant die Bürgerstiftung Leutkirch: Bedürftige Familien sollen beim Kauf von Schuhen für Kinder und Jugendliche unterstützt werden. Damit möglichst vielen Einkommensschwachen geholfen werden kann, bittet die Stiftung um Spenden.

Auch soll der örtliche Einzelhandel unterstützt werden: Die 50-Euro-Gutscheine können nur in den Leutkircher Schuhhäusern Junker und Werdich eingelöst werden – und nur für die Anschaffung von Winterschuhen für Kinder und Jugendliche. Beide Geschäfte haben laut Mitteilung Preisnachlässe zugesagt. „Man glaubt nicht, wie vielen Familien es schwerfällt, das Geld für Winterschuhe für ihre Kinder aufzubringen“, wird Ursula Maucher vom Tafelladen zitiert.

Letztes Spendenprojekt 2020

Die Aktion zu Weihnachten sei das letzte Spendenprojekt 2020, nachdem die Bürgerstiftung im Sommer Freibad-Saisonkarten für Familien in Not finanziert und eine Geschenkaktion zum Schulanfang initiiert hatte. Die größte Förderung kam dem Hospiz Ursula zugute, mit 25 000 Euro wurde großteils die Finanzierungslücke geschlossen, die beim Start der Einrichtung bewusst für Spenden gelassen worden war.

Ein Beitrag zur Lebensqualität von Menschen mit Behinderung sei das angeschaffte Therapietandem für Fahrradausflüge mit Begleitung. Die VHS erhielt eine Förderung für den Meisterkurs für begabte Streicherstudenten bei der „Sommerakademie“, ebenso die Baden-Württembergischen Literaturtage. Der Umwelt- und Artenschutz, wird mit dem Wasserbüffelprojekt am Stadtweiher untestützt, weitere Stiftungen beteiligen sich an der Förderung des Jobcafés in der Gemeinschaftsschule am Adenauerplatz. Nun hofft die Bürgerstiftung auf großzügige Spenden für die Winterschuh-Aktion.