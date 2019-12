„Winterklänge“ in Diepoldshofen

Im festlichen Rahmen der St. Johann Baptist-Kirche in Diepoldshofen präsentieren vier hochkarätige Musiker am Sonntag, 22. Dezember um 19 Uhr mit „Winterklänge“ ein besonderes Adventskonzert. Neben Eigenkompositionen und selbst arrangierten Stücken für Violine, Euphonium, Tuba, Marimbaphon, Klavier, Gesang und Orgel erklingen klassische Werke von Albinoni bis Hahn, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Dazu gibt es traditionelle und weltmusikalische Klänge – vom Jodler bis zum Weihnachtslied – und einen Hauch von Finnland und Schweden. Als Garanten für ein äußerst facettenreiches Programm stehen vier hervorragende Musiker – allen voran der gebürtige Leutkircher Bernd Geser. Er ist Dozent für Euphonium an der Musikschule Brandnertal und Solo-Euphonist des „Sinfonischen Blasorchesters Vorarlberg“. Jorge Garcia, gebürtiger Kolumbianer ist als Organist, Korrepetitor und Arrangeur sowie als Klavierlehrer an der Musikschule Brandnertal tätig. Der Schlagzeuger Andreas Zimmermann unterrichtet an der Musikschule Montafon. Die Tubistin und Violinistin Emma Riemer komplettiert die illustre Musikerschar. Sie studiert Instrumental- und Gesangspädagogik mit Hauptfach Tuba und Schwerpunktfach „Volksmusik“. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden werden erbeten.