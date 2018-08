Winterazhofen hat ein Bücherhäusle

Von Schwäbische Zeitung

Mit einem gebrochenen Lendenwirbel ist ein 64-jähriger Motorrollerfahrer nach einem Verkehrsunfall in Krankenhaus gebracht worden. Der Unfall fand am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr auf der B 30 statt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann zunächst die B 32 von der Ulmer Straße kommend in Richtung Auffahrt B 30 Ravensburg-Nord und war, als er in Richtung Weingarten weiterfahren wollte, in der dortigen Rechtskurve auf eine etwa 15 Meter lange Öl- oder Benzinspur geraten.