Windkraft in Leutkirch: Ergebnisse werden im Herbst erwartet

Derzeit laufen Untersuchungen dazu, ob im Unteren Stadtwald in Leutkirch eine Windkraftanlage sinnvoll ist. Betroffen ist ein Gebiet zwischen dem Wohngebiet Pfingstweide und der Ortschaft Ottmannshofen.

Während weiterhin auf ein endgültiges Ergebnis einer „naturschutzfachlichen Untersuchung“ gewartet wird, haben sich laut Pressemitteilung der Stadt Leutkirch kürzlich die Wuchzenhofener Ortschaftsräte, Stadträte aller Fraktionen sowie Vertreter der Stadtverwaltung getroffen, um sich über den Stand der Voruntersuchungen zu informieren. Gemeinsam mit der EnBW als Projektentwickler seien Fragen aus erster Hand erörtert worden.

Begleitet und moderiert wird der Dialogprozess zur Windkraftnutzung im Unteren Stadtwald vom Forum Energiedialog (FED), ein Angebot des Landes Baden-Württemberg. Das FED unterstützt Kommunen bei einer sachlichen Meinungs- und Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit Diskussionen um Anlagen der Energiewende.

Bei der Veranstaltung wurde laut Verwaltung deutlich, dass sich die Windkraft-Planungen noch in einer sehr frühen Phase befinden. Die Erhebungen zur Fauna und Flora in dem Gebiet liefen über die vergangenen 1,5 Jahre. Derzeit werten die Umweltgutachter das umfangreiche Datenmaterial aus. Der Ergebnisbericht wird für den Herbst erwartet. Zu Umweltschutzthemen habe es in den vergangenen Tagen zudem einen direkten Austausch mit Vertretern der Naturschutzverbände NABU und BUND und der EnBW gegeben.

Nach der Sommerpause werde es für die Ortschaftsräte und die Vertreter der Gemeinderatsfraktionen und der Stadtverwaltung einen weiteren Termin geben – mit einer Rundfahrt um das Planungsgebiet und Exkursion zu einem bestehenden Windpark in der Region. Ziel ist es, ein Bild zu erhalten von den möglichen ortsspezifischen Auswirkungen des Windparks, insbesondere von der möglichen visuellen Wirkung der Anlagen. Zudem sollen Hinweise für die Planungsüberlegungen im direkten Austausch mit der EnBW aufgenommen werden.

Nach dem Vorliegen der Umweltgutachten soll auf diese erste Phase des Dialoges zur Windenergie in Leutkirch im Herbst eine öffentliche Informationsveranstaltung im gesamtstädtischen Rahmen für alle Interessierten erfolgen. Erst nach dieser Veranstaltung werde der Gemeinderat Leutkirch über die Verpachtungsanfrage städtischer Flächen beraten. Neben städtischen Flächen kommen für die Planungen angrenzende Landesflächen des Staatsforstes in Betracht.