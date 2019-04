Willerazhofer Musiker spielen mit viel Feingefühl

Viele Besucher sind zum Konzert der Musikkapelle Willerazhofen in die Pfarrkirche gekommen. Wie aus fremden Sphären erklangen Glockenspiel und Xylofon, Flöten und Klarinetten schwangen dazu, Rhythmus brandete auf, verhallte und nahm wieder Fahrt auf. Das Stück „Winds of change“, das den Wind von Oklahoma/USA nach Willerazhofen brachte, passte gut zum Hauptwerk der konzertanten Stunde.

„Der blaue Planet“ – ein dreiteiliges Werk, das der Memminger Kurt Gäble vor 25 Jahren komponiert hatte, als noch kein Astronaut so lange im All war, wie der Deutsche Alexander Gerst. Zur Einstimmung auf die „Musik der Erde und ihre Geschichte“, las Dirigent Manfred Schuhmacher Gersters Brief an eine noch nicht geborene Generation vor. Der Schöpfung und Harmonie folgen Ungleichgewicht durch Fortschritt, danach kommt die neue Ordnung und innerer Frieden. Diese komplexe Komposition wurde von den rund 40 Musikern erstmals präsentiert und sehr gut intoniert dargeboten.

Bei „Simon’s Song“, vom Wangener Stephan Hutter komponiert, ernteten die beiden Solisten, an der Trompete Vanessa Frey und am Tenor-Saxofon Jochen Grundler, viel Beifall. Bei dem irischen Volkslied „Carickfergus“ glänzte Tobias Reutlinger am Tenorhorn. Imposant erklang ein Choral aus der Ukraine, bei dem alle Glocken zu läuten schienen. Natzürlich gaben die Musiker eine Zugabe. Mit den Konzertspenden sollen die Jungmusiker der Kapelle gefördert werden.