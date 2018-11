Willburger dreht in vier Minuten das Spiel

Das Führungsquartett der Fußball-Kreisliga B VI Bodensee marschiert auch am zwölften Spieltag unbeirrt weiter.

Mit einem knappen Sieg gegen den SV Arnach schiebt sich der FC Wuchzenhofen auf Platz vier der Tabelle. Der TSV Opfenbach kam zu Hause gegen die SGM Herlazhofen/Friesenhofen nicht über ein Remis hinaus und verliert dadurch den Anschluss an die Spitze.

SV Immenried – TSV Stiefenhofen 0:2 (0:2) – Tore: 0:1 Florian Imgrund (19.), 0:2 Andreas Hehle (32.) – Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahmen die Gäste aus Stiefenhofen mehr und mehr das Spiel und gingen per Kopf mit 0:1 in Front. Mit der zweiten großen Chance gelang den Gästen auch der zweite Treffer zur komfortablen Führung, die auch den Halbzeitstand darstellte. Nach dem Wechsel lieferte der SV dem TSV Stiefenhofen nochmals einen ordentlichen Kampf, krönten dies aber nicht einem Torerfolg. So bleib es am Ende bei einem verdienten, wenn auch hart umkämpften Auswärtssieg.

SV Amtzell – TSG Rohdorf 3:0 (2:0) – Tore: 1:0/2:0 Omar Sharor (12./32.), 3:0 Tobias Eberle (74.) – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Christian Jacob (82./TSG) – Der SV Amtzell fuhr zu Hause gegen die TSG Rohrdorf einen souveränen Sieg ein. Mit einem Doppelpack im ersten Durchgang stellte Omar Sharor die Weichen für den Heimsieg. In Halbzeit zwei sorgte Tobias Eberle für den Schlusspunkt.

SV Edelweiß Waltershofen – ASV Wangen 2:0 (2:0) – Tore: 1:0 Simon Saule (39.), 2:0 Maximilian Krug (42.) – Der SV Edelweiß Waltershofen war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft, tat sich anfangs aber gegen sehr tief stehende Gäste aus Wangen schwer. Ein Doppelschlag vor der Pause brachte das Heimteam verdient mit 2:0 in Führung. Auch nach dem Wechsel war von den Gästen offensiv wenig zu sehen.

SV Arnach – FC Wuchzenhofen 0:1 (0:1) – Tore: 0:1 Christopher Zindstein (34.) – Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Walter Hartmann (90.+4/SV Arnach) – Die Gäste aus Wuchzenhofen hatten mehr Spielanteile und erarbeiteten sich die besseren Chancen. Trotz vieler Chancen auf Seiten der Gäste blieb es beim 0:1. Im zweiten Durchgang verhinderte mehrmals das Aluminium eine höhere Gästeführung. Der FC Wuchzenhofen geht am Ende verdient als Sieger vom Feld und hält damit Anschluss an die Tabellenspitze.

TSV Opfenbach – SGM Herlazhofen/Friesenhofen 3:3 (0:1) – Tore: 0:1 (40.), 1:1 Christian Rief (46.), 1:2 (52.), 2:2 Stefan Brey (69.), 2:3 75.), 3:3 Lucian Prodan (85.) - In einem torreichen Spiel begann Opfenbach gut und erarbeitete sich mehrere Tormöglichkeiten, die aber ungenutzt blieben. Nach 30 Minuten kamen die Gäste besser ins Spiel und gingen in Führung. Im zweiten Durchgang steigerte sich Opfenbach, war aber in der Abwehr zu anfällig. Dank einer tollen Moral gelang dem Heimteam am Ende noch der 3:3-Ausgleichstreffer.

Kleinhaslacher SC – SV Aichstetten 1:3 (1:0) – Tore: 1:0 Zacharias Straub (37.), 1:1/1:2 Johannes Willburger (50./54.), 1:3 Michael Herrmann (87.) – Das Tabellenschlusslicht aus Kleinhaslach und der SV Aichstetten lieferten sich eine sehr ausgeglichene Partie. Dem Heimteam gelang durch Straub die Führung zur Halbzeit. Ein Doppelschlag innerhalb von vier Minuten drehte die Partie zugunsten der Gäste. Der KSC hielt weiterhin gut dagegen, verlor gegen Ende des Spiels aber dann an Qualität und musste den 1:3-Endstand durch Herrmann hinnehmen.