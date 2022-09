Wilhelm Buntz hat erst die Bibel gelesen - und sie dann geraucht

„Innerhalb von sieben oder acht Jahren habe ich das komplette Alte Testament gelesen und anschließend geraucht.“ Eine Geschichte wie die von Wilhelm Buntz gibt es vermutlich auf der ganzen Welt kein zweites Mal. Die Christliche Gemeinde Leutkirch hatte den „Bibelraucher“ in die Festhalle eingeladen, wo er seine Lebensgeschichte erzählt hat.

68 Jahre alt, bärtig, überall tätowiert, sichtlich den Schalk in den Augen – Wilhelm Buntz passt auf den ersten Blick eher nach Hamburg in eine urige Kneipe am Hafen. Seine Geschichte ist allerdings eine andere, auch, wenn darin tatsächlich auch Hamburg vorkommt, wo er ein paar Jahre gelebt hat.

Der „Bibelraucher“ stammt ursprünglich aus Ulm, wenn er spricht, hört man das, und das macht ihn sympathisch, nicht zuletzt, wenn er Sprüche bringt wie „Eins hon i glernt: Gottes schönste Gabe ist der Schwabe.“ Damit hatte er das Publikum in der Festhalle natürlich sofort auf seiner Seite.

Nichts außer der Bibel in Arrestzelle

Apropos Seite – tatsächlich habe Wilhelm Buntz die Bibel geraucht. Im Gefängnis, wo er eine jahrelange Strafe abzusitzen hatte, musste er in die Arrestzelle, beispielsweise, weil er wieder einmal einem Wärter das Essen hinterhergeschmissen oder einen anderen Gefängnisinsassen verprügelt hatte. In der Arrestzelle sitzt ein Insasse allein und darf nichts mit hineinnehmen, mit Ausnahme einer Bibel. „Also bin ich zum Gefängnispfarrer und hab ihn nach einer Bibel gefragt“, erzählte Wilhelm Buntz den Leutkircher Zuhörern.

Der Pfarrer sei zunächst skeptisch gewesen und wollte ihm eine kleine Bibel geben, Wilhelm Buntz bestand aber auf eine große. Darin schmuggelte er Tabak und Streichhölzer mit in die Arrestzelle. Dort las er immer ein paar Bibelseiten, „voller Hohn“, wie er sagte, damals war er noch nicht gläubig. Anschließend rauchte er die Seiten. „Da standen sehr aufbauende Bibelstellen drin, aber mich hat nichts angesprochen.“ Nach acht Jahren war er mit dem Alten Testament durch. „Dann kam ich zum Neuen Testament. Geschmacklich war‘s gleich.“ Da lachte der ganze Saal.

Lebensgeschichte fasziniert

Auch das ist Wilhelm Buntz: Er erzählte lebendig, humorvoll, bezog das Publikum überaus gern mit ein. Und seine Lebensgeschichte ist so faszinierend, dass man ihm stundenlang zuhören könnte, ganz egal, ob man gläubig ist oder nicht.

Als Baby von der Mutter ausgesetzt, kam der Ulmer in verschiedene Heime. Teilweise wohnte er bei seinem Vater, der sich nach seiner zweiten Heirat mit einer ehemaligen Liebenzeller Schwester zum Glauben bekehrte. Das war nichts für Wilhelm Buntz, der schon als Kind Gangster werden wollte: In der Schule schnitt er seinen Schulkameradinnen die langen Zöpfe ab und verwahrte sie in einer Kiste unter seinem Bett.

148 verschiedene Straftaten

Im Laufe der Jahre beging Wilhelm Buntz verschiedenste Einbrüche, Bankräube, Diebstähle und Körperverletzungen; bei einem Unfall, bei dem er als Jugendlicher einen gestohlenen Wagen in ein Polizeiauto fuhr, weil er die Bremse nicht fand, starb ein Polizist. Die Liste seine Delikte wurde so lang und das Pflaster in Ulm so heiß für ihn, dass er nach Hamburg zog. Dort allerdings erkannte ihn eine Bardame – immerhin wurde er bundesweit gesucht mit einer Belohnung von 5000 Mark. Er wurde angeklagt für 148 verschiedene Straftaten und kam – wieder einmal – ins Gefängnis.

Das war die Zeit, in der er besagte Bibel rauchte. Eine Stelle im Neuen Testament war es, die in ihm etwas auslöste: „Da stand: ‚Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt‘“, so Wilhelm Buntz. „Da habe ich mir zum ersten Mal keine Zigarette gedreht, sondern mich gefragt: ‚Wozu braucht man Salz?‘“

Buntz kommt zum Glauben

Zum Würzen. „Für a guats Gschmäckle.“ Er aber sei kein Salz gewesen, „ich war ein bitteres Gift. Ich war kein Licht, ich war eine taube Funzel.“

Es dauerte noch einige Zeit, bis Wilhelm Buntz sich zum christlichen Glauben bekannte. Er kam früher aus dem Gefängnis als erwartet, obwohl er weitere 100 Straftaten gestand, die man ihm nie hatte nachweisen können. In Freiheit versuchte er, sich mit allen zu versöhnen, denen er Schaden angerichtet hatte.

Heute lebt der 68-Jährige in Emmendingen, ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Er schreibt Bücher, erzählt in Vorträgen über sein Leben und predigt in Gottesdiensten. „Ich bin da, um Hoffnung zu verbreiten“, sagt er über sich selbst, „denn für den lebendigen Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle.“