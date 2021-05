Ein Unbekannter hat am Sonntag gegen 18 Uhr den Zaun eines Wildtiergeheges in der Talstraße in Adrazhofen durchtrennt. Der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. In jüngster Zeit kam es laut Pressemitteilung der Polizei bereits mehrfach zu gleichartigen Sachbeschädigungen an dem Zaun. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07561/84880 um sachdienliche Hinweise.