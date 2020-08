Wild Chucks kommen nach Leutkirch

Im Rahmen des Sommerkulturprogramms, das vom Altstadtsommerfestival Verein ALSO-Leutkirch organisiert wird, wird am Mittwoch, 12. August, die Band Wild Chucks auf dem Marktplatz in Leutkirch zu sehen und zu hören sein, kündigt der Verein an.

Die fünfköpfige Coverband spielt dabei Songs von früher bis heute. Die Musiker Thomas „Thomsun“ Schneider, Stephanie Bauer, Helmut Merk, Lukas Kolb und Nico Kolb würden dabei Wert auf handgemachte Sounds legen, heißt es in der Mitteilung. Die Wild Chucks seien hauptsächlich in der Region unterwegs.

Bei Regen in der Festhalle

Die Karten im Vorverkauf können bei der Touristinfo Leutkirch für zwölf Euro erworben werden. Hier werden ausschließlich 100 Stück angeboten, da bei schlechter Witterung in die Festhalle ausgewichen werde. Bei guter Witterung wird das Konzert unter freiem Himmel stattfinden. Karten an der Abendkasse kosten 15 Euro.

Wegen den aktuellen Corona-Verordnungen werden die Gäste gebeten, ihre Daten wie Name, Anschrift, Telefonnummer und Mailadresse auf die Rückseite der Eintrittskarte oder einen Zettel zu notieren.

Der Einlass zu der Veranstaltung ist ab 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.