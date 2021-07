Wiederhören mit Cantabile

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich! Ein erleichterter Ausruf, den man derzeit sehr oft hört, wenn nach der Corona-Lethargie liebe Gewohnheiten wieder aufgenommen werden. So war es auch ein schieres Vergnügen, an diesem Kinderfestmontag den Leutkircher Kammerchor Cantabile nach eineinhalbjähriger Zwangspause bei zwei Kurzkonzerten zu erleben.

Wie so viele Vereine hat es auch Cantabile hart erwischt. Nach dem ersten Lockdown 2020 behalf man sich noch mit Audiodateien, die Dirigent Stefan Deuschle erstellt hatte. Dann folgte ein totaler Stopp, im Herbst gab es kurz wieder Präsenzproben, anschließend bis ins Frühjahr hinein nur noch Singen per Videokonferenz. „Zwar nicht befriedigend, aber für den Erhalt des Chores sehr wichtig“, so Deuschle. Erst als sich die Lage entspannte, waren fünf Proben unter freiem Himmel im Amphitheater des HMG möglich. Und da wurde dann ein Programm für das Kinderfest einstudiert – schmaler als gewohnt, aber nicht minder lohnend.

Dabei blieb Cantabile seiner Linie treu: anspruchsvolle internationale Literatur quer durch die Jahrhunderte. So bot gleich das erste Stück „Fine Knacks for Ladies“ einen Rückgriff auf den großen englischen Renaissance-Meister John Dowland. Und obwohl der Chor um einige aktive Kräfte geschrumpft ist, war sofort sein gewohnter Klang da: schlank, sicher, mit dem feinen Gespür für musikantische Stimmung – und zur spürbaren Freude einer runden Hundertschaft von Zuhörern. Gleich fünf Stücke von Felix Mendelssohn-Bartholdy hat Cantabile noch nie gesungen an einem Abend – deutsche Romantik im Konzentrat. Und dass sie einst bewusst für das „Singen im Freien“ komponiert wurden, passte bestens zur Darbietung im Rathaushof.

Der wie stets souverän dirigierende Deuschle baut mit Vorliebe eine berühmte Komposition ein – diesmal Franz Schuberts „Am Brunnen vor dem Tore“. Wer hört das nicht gerne, und dann noch so hübsch geboten! Fehlte nur der Lindenbaum. Zum Schluss der Kanon „Dona nobis pacem“, bei dem auch die Zuhörer mit einsteigen durften. Dass aber mit Bärbel Fischer und Gertrud Pfeffer spontan zwei Sängerinnen in den Chor gebeten wurden, die vor genau 50 Jahren bei der ersten Rathausmusik des Singkreises, des Vorgängers von Cantabile, mitgesungen hatten, war eine aparte Pointe.

Und wie geht es weiter? „Mit frischem Mut sehen wir den Proben ab September entgegen“, erklärt Deuschle. Geplant ist wieder ein Konzert in der Weihnachtszeit, wohl mit Schwerpunkt auf Vertonungen des Magnificat. Da kommt Vorfreude auf.